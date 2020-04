“In una lettera rivolta a Governo e Regioni 100mila medici chiedono di potenziare la medicina del territorio, assicurando ai pazienti affetti da Coronavirus trattamenti precoci, i soli elementi in grado di bloccare il decorso della malattia verso forme più gravi, assicurando così una evoluzione positiva delle cure.

Un appello che deve essere recepito dalle istituzioni,Governo e Regioni, perché la battaglia contro il Covid 19 si vince sul territorio più che in ospedale“.

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello che aggiunge:

“Il riconoscimento immediato dei primi sintomi della malattia attraverso i tamponi e il trattamento altrettanto rapido dei pazienti positivi al Covid 19, a domicilio, attraverso farmaci e accertamenti diagnostici sono le uniche armi oggi in nostro possesso per salvare molte vite umane, evitando così le complicanze che richiedono il ricovero nelle terapie intensive”.

“Obiettivi”-spiega Vizziello-” che possono essere raggiunti rafforzando l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Coronavirus, attraverso le unità speciali USCA, uno strumento già in campo e che il decreto Cura Italia, recentemente approvato, intende ulteriormente valorizzare“.

“Il Coronavirus, come tutte le epidemie“-conclude l’esponente di FdI-” si ferma sul territorio, non in ospedale e quanto purtroppo accaduto in regioni come la Lombardia, dove ci sono i migliori ospedali d’Italia e una non impeccabile assistenza sanitaria territoriale, deve servire da monito a tutti noi, per far sì che la medicina del territorio non sia mai più la Cenerentola dei sistemi sanitari”.

L’appello a cui fa riferimento Vizziello è quello contenuto nella lettera del 17 scorso che oltre 98mila medici chirurghi ed odontoiatri attivi nel gruppo Facebook chiuso “Coronavirus, Sars-CoV-2 e COVID-19 gruppo per soli medici” (al lavoro in centinaia di servizi territoriali ed ospedalieri sparsi in tutta Italia) hanno inviato al Ministro Speranza e ai presidenti delle Regioni. Un gruppo che nasce a fine febbraio 2020 per favorire il confronto di esperienze dirette ed evidenze scientifiche tra medici, con il fine di applicare le conoscenze acquisite “in trincea” nella lotta contro il COVID-19.

“Siamo arrivati alla conclusione che i pazienti vadano trattati al più presto possibile sul territorio“, dicono i medici. E sottolineavano due aspetti: “La maggior parte dei pazienti ha sintomi pressoché aspecifici e di lieve o moderata intensità che possono durare diversi giorni fino a diverse settimane, in cui il paziente viene lasciato nel proprio domicilio senza nessuna cura o con cure sintomatiche e limitate“. Inoltre, “circa il 15% di questi pazienti progredisce in tempi rapidi verso polmonite interstiziale bilaterale severa e circa il 5% verso una Acute Respiratory Distress Syndrome, shock settico ed insufficienza multiorgano associati in maniera significativa a decesso”.

Per questo i medici, “oltre a dispositivi di protezione e tamponi per tutto il personale sanitari“, chiedevano nella missiva: “Rafforzamento della medicina territoriale, vero punto debole del Servizio Sanitario Nazionale, con la possibilità di attivare squadre speciali; “Attivazione delle Unità Speciali Di Continuità Assistenziale (USCA) in tutte le Regioni (decreto ministeriale del 10 Marzo 2020)“; molte di queste, in diverse realtà, non sono ancora partite.

“Il riconoscimento dei primi sintomi – hanno scritto i medici – anche in presenza di tampone faringeo negativo (tampone che ha una sensibilità intorno al 70%) è di pura pertinenza clinica, e pertanto chiediamo di poter mettere a frutto le nostre esperienze cliniche senza ostacoli burocratici nel prescrivere farmaci, tamponi, faringei, radiografie del torace (Rx), tomografie computerizzate (TC), ecografie polmonari anche a domicilio ed emogasanalisi: tutti presidi che supportano la clinica, ma non la sostituiscono“.

Si tratta di richieste fatte, sottolineavano “indipendentemente dagli schieramenti politici o sindacali. Lo chiediamo perché tutti gli sforzi fatti finora col distanziamento sociale non vadano vanificati, paventando una seconda ondata di ricoveri d’urgenza dei pazienti all’oggi tenuti in sorveglianza attiva, ma che non sono ancora stati valutati clinicamente e che ancora sono in attesa di tamponi. La mappatura di questi pazienti, asintomatici o paucisintomatici, e di tutti i familiari dei casi conclamati è indispensabile per non incorrere in un circolo vizioso, con ondate di ritorno di contagi e riaccensione di nuovi focolai al termine del distanziamento sociale“.

All’appello vi è stato l’immediato sostegno dell’ordine “Condivido totalmente il contenuto della lettera aperta inviata dai colleghi e li ringrazio per le loro sollecitazioni“, ha scritto in una nota il presidente della Fnomceo Filippo Anelli.

….e del Ministro Roberto Speranza che ha dichiarato “Sono condivisibili i contenuti della lettera scritta in questi giorni sui social da un gruppo di medici. Molti dei temi avanzati si inseriscono nella strategia in 5 punti che stiamo portando avanti, dalla necessità di garantire dispositivi di protezione individuale al personale sanitario alla realizzazione di Covid-Hospital per consentire alle altre strutture di operare in sicurezza, dalla App per il tracciamento all’indagine di sieroprevalenza“.

“Ritengo anche cruciale il tema del territorio e le squadre speciali Usca, citate nella lettera, sono uno degli strumenti che abbiamo già messo in campo – sottolinea Speranza in una nota – Ministero della Salute ed Aifa stanno lavorando a pieno regime anche per individuare le diagnostiche e le terapie più efficaci e portarle ‘a domicilio’ è sicuramente una delle strade da percorrere“.