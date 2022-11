Vizziello e Zullino: operazione di inciucio con sostegno di Braia e Polese a nostro danno

La presenza di manovre sottobanco per far sopravvivere a tutti i costi la consiliatura regionale anche a fronte di un cedimento della maggioranza intorno al Presidente Bardi emersa dalle urne, con flirt di spezzoni di minoranza è tema di discussione non certamente di queste ore. I segnali, la cronaca politica li aveva colti da diverso tempo ma è esplosa in modo particolare nelle ultime settimane e durante l’ultima seduta del Consiglio regionale che ha materializzato il soccorso dei due consiglieri di Italia Viva ad un maggioranza di centrodestra, incapace di garantire ancora una volta il numero legale in aula. Evento stigmatizzato con particolare chiarezza e durezza in aula dal consigliere leghista Zullino (https://giornalemio.it/politica/contro-la-stampella-renziana-a-bardi-anche-lira-di-zullino/).

Lo stesso che insieme al collega Vizziello (ambedue momentaneamente autosospesi dal partito guidato da Matteo Salvini) con la nota che segue, parlano chiaramente di operazione di inciucio a loro danno e tornano a chiedere con forza e ad alta voce a dire: “Dopo il Consiglio di venerdì urge capire: quale è il perimetro della nostra maggioranza? Subito una verifica nel Centrodestra“.

“Dopo il Consiglio di venerdì riteniamo doveroso aprire una verifica nella maggioranza. Urge chiarire il perimetro della coalizione di Centrodestra e capire se qualche esponente della maggioranza stia avallando una operazione politica finalizzata a portare Italia Viva nell’attuale maggioranza regionale“. È quanto infatti sollecitano i consiglieri regionali della Lega Giovanni Vizziello e Massimo Zullino, dopo quanto accaduto nella seduta del Consiglio regionale di venerdì scorso, con l’appoggio dato al Centrodestra da parte dei consiglieri regionali di Italia Viva, Luca Braia e Mario Polese”. È stata condotta una operazione inciucio generando il sostegno di Braia e Polese a nostro danno – spiegano i consiglieri regionali -. È stata una operazione evidente, non più sotterranea. Chiediamo agli alleati, ed in particolare a Fratelli d’Italia, se abbia deciso di avallare tale operazione politica attraverso i suoi esponenti in Consiglio Regionale, Tommaso Coviello e Piergiorgio Quarto. Chiediamo ai partiti della coalizione di definire il perimetro di questa maggioranza per capire con chi e come dobbiamo andare avanti. Tale verifica va fatta subito“.