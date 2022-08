Vizziello e Zullino ( Lega): Candidature? No, Grazie! Siamo coerenti…

…e spiegano perché, memori di quanto la coalizione di centrodestra alla Regione non ha fatto finora per dare un scossa ‘’concreta’’ all’immobilismo, ma anche alle tante contraddizioni nelle scelte (progetti, uomini) su temi di interesse pubblico. Senza dimenticare, e Vizziello in particolare non si è mai fatta passare la mosca sotto al naso, quel progressivo e ormai cronicizzato calo di democrazia interna, che ha avuto e sta avendo ripercussione negative sul territorio. Con la gente, gli elettori, che non si accontenta degli annunci sul taglio della bolletta del gas, ma che chiede servizi minimi efficienti. Ed è il caso della Sanità, con la politica dei ‘’due pesi e delle due misure’’ tra ospedali di serie A – il San Carlo- e di serie B depotenziati come il Madonna della Grazie di Matera e altri alle prese con carenze di organici, risorse,e scelte improntate alla mediocrità. Vizziello e Zullino, coerenti con quanto annunciato in passato, restano in consiglio a fare il proprio dovere per la collettività locale, in una regione che perde autonomia decisionale, funzioni e servizi e che vede allargarsi il divario – con un diffuso malcontento- tra classe politica regionale e cittadini. Anche la Lega ‘’istituzionale’’, dirigenziale e politica, avrebbe dovuto e potuto fare di più. Ma ha preferito, per opportunità, andare avanti comunque, senza innescare quella marcia per la ‘’discontinuità’’ che avrebbe potuto portare a un rilancio della asfittica maggioranza di centrodestra, sempre più ‘’Roma dipendente’’. Una condizione, ed è bene essere obiettivi, che avrà un peso nelle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. E fino a quella data e oltre Vizziello e Zullino si autosospendono dal partito…

LA NOTA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Consiglieri Zullino e Vizziello rifiutano la candidatura e si autosospendono

dalla Lega

«Ragioni di coerenza con la posizione assunta nei confronti della linea politica tenuta dalla coalizione di governo di centrodestra della Regione Basilicata e, più nello specifico, dalla Lega lucana, ci hanno indotto a declinare l’invito a capeggiare la lista della Lega in uno dei collegi plurinominali su base proporzionale». Questa la dichiarazione rilasciata in maniera congiunta dai consiglieri regionali della Lega Basilicata Massimo Zullino e Gianmichele Vizziello.

I consiglieri, benché lusingati nei confronti del Partito per la scelta ricaduta su uno dei loro nomi a capolista nelle liste proporzionali, hanno ritenuto di declinare l’invito loro rivolto per restare coerenti con la posizione politica assunta in consiglio sin dal primo giorno e soprattutto negli ultimi mesi in seno alla direzione regionale della Lega allorquando, all’atto della verifica di maggioranza, si chiedeva un cambio di passo nel merito e nel metodo sulle tante questioni politiche che interessano la nostra Regione e che, ad oggi, risultano ancora irrisolte.

«Al momento la nostra disponibilità ad occupare spazi di protagonismo politico sarebbe non coerente con quello che il nostro elettorato continua a chiederci: rispondere concretamente ai bisogni di giustizia sociale e di rappresentanza dei territori. Per noi è necessario un vero cambiamento radicale nella qualità politica delle scelte di partito e della conseguente azione incisiva e propositiva in seno al consiglio regionale. Desideriamo che la politica torni a fare la politica. Per questi motivi ringraziamo per la proposta di candidatura, ma riteniamo di non poterla accettare e nemmeno condividere con gli elettori e, di conseguenza, come atto politico di responsabilità, di coerenza e di correttezza nei confronti del partito e dei lucani, comunichiamo l’autosospensione dalla Lega».

19/08/2022