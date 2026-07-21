Vizziello e Chiorazzo: ‘’Ma Bardi e Latronico hanno letto le ‘’intese’’ per l’autonomia differenziata?

Argomento arcinoto e, purtroppo, pericoloso per il precedente che le pre intese tra Governo e le regioni del Nord, a guida centrodestra Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria in materia di autonomia differenziata a cominciare dalla sanità. Per Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo, che ironizzano sulla obbedienza del presidente della giunta regionale su tutto quanto decide il governo, ritengono che con quel sostegno si sia favorito il ‘’sacco’’ della sanità lucana. E dubitano che Bardi e Latronico abbiano letto i contenuti di questo rinnovata intesa sull’autonomia differenziata. Per la gente di Basilicata, bisognosa di cure sarebbe inevitabile l’emigrazione verso le regioni dell’autonomia differenziata meglio attrezzate della nostra nel garantire le cure e, in molti casi, con una prevalenza della sanità privata. Ieri Bardi e Latronico avevano risposto sullo stesso argomento , https://giornalemio.it/politica/autonomia-differenziata-bardi-e-latronico-rassicurano-ma-cifarelli-non-si-fida/, a una interrogazione del consigliere Roberto Cifarelli.



Autonomia differenziata, Vizziello(BCC) Bardi e Latronico complici del “sacco della sanità lucana”.

“Quando Roma chiama, Bardi risponde sempre signorsì e, come già fatto nel 2024 votando a favore dell’allora DDL Calderoli, con il voto favorevole alle intese preliminari tra Governo e quattro Regioni del Nord espresso nella Conferenza unificata dello scorso 2 aprile si è reso complice del sacco della sanità lucana, che vedrà i propri servizi oggetto di un progressivo depauperamento in favore delle Regioni del Settentrione”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello, in tema di autonomia differenziata e dopo che il Senato ha approvato 4 risoluzioni che spingono il Governo a proseguire nel percorso diretto ad attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche in materia di sanità, a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria.

“Sono certo che il Presidente Bardi non abbia nemmeno letto quello che c’è scritto negli schemi delle pre-intese predisposte dal Governo Meloni in favore delle Regioni del Nord Italia” -spiega Vizziello- “e, da buon militare, sia scattato sull’ attenti all’ordine di qualche esponente del Governo che gli ha intimato di dare il via libera ad una serie di provvedimenti che, se confermati dal Parlamento, trasformeranno i lucani in cittadini diversamente italiani”.



“Se Bardi e Latronico avessero la bontà di leggere le intese preliminari” -prosegue Vizziello-“ scoprirebbero che le stesse consentono a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria di pagare di più medici e infermieri, di garantire loro pensioni più alte, di gestire autonomamente gli investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria e di offrire ai pazienti prestazioni sanitarie aggiuntive, rendendo di fatto i propri ospedali ancora più attrattivi per medici e pazienti e svuotando quelli delle altre regioni, soprattutto del Mezzogiorno.”

“Anche un bambino capirebbe che se il Parlamento dovesse approvare una cosa di questo tipo” -conclude Vizziello- “ai lucani bisognosi di cure non resterebbe altro che mettersi in macchina o in treno e raggiungere un ospedale del Veneto o della Lombardia, perché degli ospedali lucani rimarrebbero solo le insegne. L’ennesima umiliazione riservata alla Basilicata da parte di chi, come il Presidente Bardi, agisce con l’esclusivo intento di tutelare le proprie posizioni personali.