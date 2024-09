Vizziello (BCC): Gravi carenze dei servizi destinati ai malati di talassemia

“I tanti bisogni sanitari insoddisfatti delle persone affette da talassemia ed emoglobinopatie meritano risposte adeguate tanto sotto il profilo delle prestazioni sanitarie quanto dal punto di vista del sostegno economico, aspetti rispetto ai quali si registrano in Basilicata gravi lacune, con il governo regionale che continua a disattendere gli impegni assunti”. E’ quanto dichiara, in una nota, il Presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello, che aggiunge: “Grazie alle innovazioni terapeutiche e ai progressi della ricerca

scientifica l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è sensibilmente migliorata, con la maggior parte dei talassemici che oggi si concentra nella fascia di età 40-50 anni, laddove fino agli anni 90 del secolo scorso l’aspettativa di vita media era di soli 25-30 anni. Un cambio epocale che ha portato molti talassemici a raggiungere la terza età e che necessita di un nuovo approccio a questa patologia, fondato su alcuni elementi come la rete regionale delle talassemie e delle emoglobinopatie e la definizione di un PDTA, in grado di garantire a quanti sono affetti da queste malattie un percorso di cura multidisciplinare e soprattutto diversi setting assistenziali, attraverso cui offrire prestazioni di qualità, a prescindere dal luogo in cui i pazienti risiedono”. “Detta Rete, come del resto il PDTA e il Registro regionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie, benchè espressamente previste dalla legge, non sono a tutt’oggi realtà operative nella nostra regione” -sottolinea Vizziello- “come non c’è traccia degli investimenti in risorse umane, medici ed infermieri, attraverso cui offrire cure appropriate alle tante comorbilità da cui sono affetti i talassemici”. “Per risolvere dette lacune abbiamo presentato nell’odierna seduta del

Consiglio regionale una mozione diretta a migliorare la condizione di quanti in Basilicata sono affetti da talassemia” -conclude il consigliere di BCC-“ mozione con la quale viene stigmatizzato il comportamento del governo regionale anche sotto il profilo del contributo concesso alla platea dei talassemici, ampliata dalla legge regionale 11 del 2023 e rivelatasi, di fatto, una delle tante promesse da marinaio del Presidente Bardi”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.