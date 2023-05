Vizziello: Assessore come fa a essere ottimista?La sanità arranca.

E l’anamnesi con tanto di diagnosi la fa un medico materano, nonchè consigliere regionale, Giovanni Vizziello ( Basilicata Oltre) che non condivide la concezione ottimistica, riportata in un comunicato , dell’assessore regionale alla Sanità Francesco Fanelli, riferito alla ”Corte dei Conti che promuove la sanità lucana” . C’è ancora altro da fare come l’abbattimento delle liste di attesa e la mobilità sanitaria, che la Regione – riporta quel comunicato- intende recuperare con una rimodulazione dell’offerta dei privati. Bene. E gli investimenti per la sanità pubblica? Non siamo in Lombardia o in Puglia dove i rapporti sono diversi. Vizziello invita a rileggere Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti ” per comprendere -afferma – che, a dispetto della concezione molto ottimistica espressa dall’Assessore Fanelli, in realtà la sanità lucana continua ad arrancare, atteso che il saldo di mobilità sanitaria in Basilicata fa registrare un nuovo rosso pari a 63 milioni di euro, aggravandosi di ben 11 milioni di euro rispetto al dato relativo all’anno precedente e soprattutto in controtendenza rispetto a quanto succede in tutte le altre regioni del Mezzogiorno che, in tema di mobilità, riescono a fare molto meglio di quanto fatto nel 2021”. Il comunicato invita a lavorare con concretezza per recuperare i ritardi e le carenze della sanità pubblica, che non può essere legato al Pnnr privo di risorse per gli organici o al potenziamento (in generale) degli accessi alla facoltà di medicina . Occorre lavorare sulle priorità conoscere bene i Lea di ciascuna struttura ospedaliera e aver chiara la situazione dei conti della sanità pubblica, passata da un deficit annunciato di 15 milioni di euro a 9,9. Riportiamo i comunicati per completezza di analisi e informazione. Resta un dato: la Sanità pubblica (il diritto alla cura è previsto dalla Costituzione) ha bisogno di investimenti e di una programmazione adeguati. Con l’impegno di tutti e nei fatti.



LA NOTA DEL CONSIGLIERE GIOVANNI VIZZIELLO

Rapporto Corte dei Conti, consigliere regionale Vizziello (Basilicata oltre): “Assessore regionale Fanelli ha una concezione molto ottimistica della sanità lucana che in realtà continua ad arrancare”

“Basta leggere, con attenzione, il Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti per comprendere che, a dispetto della concezione molto ottimistica espressa dall’Assessore Fanelli, in realtà la sanità lucana continua ad arrancare, atteso che il saldo di mobilità sanitaria in Basilicata fa registrare un nuovo rosso pari a 63 milioni di euro, aggravandosi di ben 11 milioni di euro rispetto al dato relativo all’anno precedente e soprattutto in controtendenza rispetto a quanto succede in tutte le altre regioni del Mezzogiorno che, in tema di mobilità, riescono a fare molto meglio di quanto fatto nel 2021”.

E’ quanto afferma, in una nota il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello

“Se aggiungiamo che sui tempi del 118 siamo terzultimi in Italia”-aggiunge Vizziello-“ che per quanto riguarda le liste di attesa la capacità di recupero della Basilicata si ferma al 34% del totale delle prestazioni ambulatoriali(visite ed esami), che siamo penultimi in Italia per percentuale di pazienti ultra sessantacinquenni con frattura del femore operati entro 2 giorni, penultimi in Italia per l’offerta di strutture residenziali messe a disposizione degli anziani non autosufficienti, che per il personale sanitario la Basilicata ha speso nel 2022 appena 3 milioni di euro in più di quanto spendeva nel 2019 e che quindi non è riuscita ad effettuare le assunzioni necessarie a sostituire i medici e gli infermieri andati in pensione o che hanno preferito lavorare altrove, si comprende”-spiega Vizziello-“come i toni trionfalistici utilizzati dall’Assessore Fanelli siano inopportuni”.

“Molto più correttamente dall’indagine delle Sezioni Unite della Corte dei Conti emerge un ritratto della sanità lucana con qualche luce, come il ritorno alla sufficienza nell’erogazione dei LEA o il dato positivo relativo all’assistenza domiciliare integrata(ADI), e molte ombre, che occorre superare attraverso opportuni investimenti soprattutto in risorse umane, elemento qualificante di tutti i sistemi sanitari.”



LA NOTA DELLA REGIONE DEL 30 maggio 2023

Fanelli: “Corte dei Conti promuove la sanità lucana”

“Nel Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei Conti promuove la sanità lucana: abbiamo raggiunto nel 2021 i target degli indicatori LEA in tutte e tre le aree (Prevenzione, Distrettuale, Ospedaliera), migliorando nettamente rispetto al 2020. Il deficit del SSR lucano è di 9,9 milioni è stato assorbito interamente dal comparto sanità, senza gravare sui cittadini. Il confronto con altre regioni rende l’idea della bontà del dato lucano, come mostrato anche oggi dal Sole24Ore, soprattutto se consideriamo i due anni precedenti. Bene anche su ADI e sui piani di recupero delle liste di attesa. Resta il tema della mobilità sanitaria, da recuperare anche grazie una rimodulazione dell’offerta privata, cui provvederemo con il piano dei fabbisogni. Inoltre, i dati forniti ieri dalla regione mostrano che anche sui tempi di attesa si è fatta tanta propaganda: i dati reali mostrano che il 66% delle prestazioni in Basilicata si svolgono nei tempi previsti dalla normativa. Anche con l’aiuto dei privati, siamo sicuri di poter migliorare ulteriormente questo dato. Sia chiaro, non mancano le criticità, veniamo fuori da una pandemia che ha sconquassato la sanità in tutta Italia e in tutta Europa e quindi sicuramente dobbiamo fare meglio, ma la Basilicata ha una sanità in condizioni migliori rispetto ad altre regioni e gli allarmismi di questi mesi spesso celano secondi fini e chiare strumentalizzazioni elettorali, spesso da parte di chi ha gestito la sanità lucana negli ultimi 20 anni, non mi pare con grandi risultati”. Lo afferma in una nota il Vice presidente della Giunta Regionale e assessore alla sanità, Francesco Fanelli.



LA BASILICATA CHIUDE I BILANCI DELLA SANITÀ CON I CONTI IN ORDINE DEL 29 aprile scorso

il presidente Bardi e l’assessore Fanelli

Il verdetto del Tavolo di Verifica tenutosi nella giornata di ieri, coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha certificato che la Basilicata ha superato l’esame sui conti del Servizio Sanitario Regionale. Grazie all’intenso lavoro tra i tecnici del Dipartimento Salute e Politiche della Persona e delle Aziende Sanitarie della Regione, costantemente supportati dai Tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato certificato il risultato di esercizio – relativo all’anno 2022 – nei bilanci delle Aziende Sanitarie, con un valore finale di circa -9,9 milioni di euro, importo totalmente coperto da fondi provenienti esclusivamente dalla Sanità, senza quindi attingere a ulteriori risorse del bilancio regionale.

“I conti lucani erano e rimangono “in ordine”, nonostante i maggiori costi energetici che hanno colpito tutto il Paese e degli effetti ancora in essere della pandemia COVID19. Abbiamo così chiuso un’altra vertenza a tutela dei lucani. Ancora una volta viene smontata la narrazione di un Sistema sanitario regionale in affanno: chiuderemo i conti della sanità in pareggio, senza gravare sul bilancio regionale. Un risultato che avevo annunciato e che si è realizzato. Non mi aspetto adesso il riconoscimento da parte di tutti di questo ennesimo risultato a tutela della Basilicata, perché mi interessa unicamente tutelare gli interessi dei miei concittadini, dei lucani tutti. Adesso possiamo concentrarci sul futuro della sanità lucana. Voglio ringraziare l’assessore Fanelli e tutte le strutture regionali e aziendali per questo risultato”, dichiara il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi.

“L’esito del Tavolo di Verifica consente di pianificare con maggiore serenità le azioni future finalizzate al ridisegno della Sanità territoriale, alla implementazione della Telemedicina, al potenziamento della sanità di prossimità ed alla valorizzazione delle principali strutture ospedaliere regionali per renderle sempre più efficaci e capaci di soddisfare la crescente domanda di salute e di cura dei lucani. Abbiamo raggiunto un risultato importante che obbliga i soliti detrattori a chiedere scusa. I fatti smentiscono ancora una volta la propaganda: la prossima volta sarebbe opportuno approfondire le questioni prima di organizzare batterie di comunicati stampa. Se non altro per evitare figuracce, soprattutto da parte di chi sulla sanità non ha alcuna credibilità, come la sinistra lucana. Adesso si apre una nuova fase, fatta di riorganizzazione delle aziende sanitarie e di scelte proiettate verso il futuro”, aggiunge il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla sanità, Francesco Fanelli.



IL COMUNICATO DELLA REGIONE DEL 30 MARZO SCORSO

“Ho letto senza replicare in questi giorni tante dichiarazioni fuori luogo sulla sanità lucana, denigrando il lavoro di medici, infermieri, sanitari e amministrativi ai quali va invece la mia gratitudine. La riunione di oggi al MEF era tecnica, si è trattato di un un proficuo confronto di monitoraggio sui dati della sanità lucana. I conti sono sotto controllo. Le criticità sono un problema nazionale, penso all’aumento dei costi energetici e alle conseguenze del Covid. Abbiamo voluto aspettare l’esito di questa riunione, così da poter rispondere con i fatti alla propaganda elettorale che abbiamo letto in questi giorni. Siamo già in campagna elettorale e si vede. I lucani possono essere tranquilli: tutte le ipotesi circolate artatamente in questi giorni sono frutto di fantasia. L’approvazione del bilancio regionale chiuderà positivamente questo dialogo con il MEF”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“I numeri emersi oggi nella riunione di monitoraggio al MEF sono rassicuranti. Il disavanzo di 15 milioni di euro sarà facilmente coperto, così come d’accordo con il MEF. Ripianeremo tutto senza che i cittadini lucani subiscano alcuna conseguenza.

Il terrorismo mediatico di questi giorni era fuori luogo e i dati lo confermano”, aggiunge l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.