“La tendenza è preoccupante: vi sono sempre più giovani tra i 18 e i 25 anni che manifestano il loro distacco nei confronti dei classici attori politici, come partiti, associazioni e organizzazioni. Ciò non significa che la politica lasci assolutamente indifferenti i giovani.

Sicuramente un mezzo a loro familiare aiuterebbe non di poco a colmare questa distanza, per esempio una piattaforma digitale sarebbe uno strumento idoneo per permettere a tutti i giovani di contribuire con le loro buone idee a migliorare la Politica. +Europa in Basilicata promuove e incoraggia tutti quei giovani che si vogliono avvicinare alla politica e che vogliono “crescere” facendo esperienze nell’ambito della stessa.”

Inizia così una nota a firma di Massimiliano Taratufolo -Responsabile coordinamento Regionale, già membro dell’assemblea nazionale di +Europa e coordinatore dei vari gruppi esistenti in Basilicata annunciando la “creazione di un coordinamento giovanile sul territorio lucano nominando un responsabile e una responsabile.”

“Vito Taratufolo e Ileana Losignore –per l’appunto– che si aggiungono cosi allo staff ed entrano a far parte del coordinamento giovanile di Più Europa certi di poter esprimere le loro idee e potenzialità.

Sicuramente c’è tantissimo da fare e organizzare e gestire un coordinamento giovanile non è cosa semplice, ma la sfida vede i ragazzi coinvolti e aperti a chiunque voglia proporsi per dare un apporto di idee e pratico.

In Basilicata le problematiche che vedono protagonisti i giovani sono molteplici e complesse a partire dal percorso di studi a finire al mondo del lavoro, spesso basta anche avere solo un punto di informazione e di riferimento per far si che le cose cambino.

Vito Taratufolo e Ileana Losignore si mettono a disposizione di tutti quei ragazzi come loro che vogliono più concretezza nelle azioni e dove è possibile meno burocrazia.”