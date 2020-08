Una vita per la medicina di base, con una disponibilità totale, fino a sfociare -dopo la pensione- nell’impegno già avviato per il volontariato. Per Vito Cilla, medico e con tanta passione per la politica di trincea, legata alla cultura del fare, sono venute una miriade di attestazioni di stima personale e qualcuno ha anche pensato di candidarlo a sindaco di Matera. Ma come tutte le buone idee ”aggreganti” e ”trasversali” , legate alla militanza nella società civile, sono rimaste nel limbo delle occasioni mancate.

E qui viene facile commentare la mediocrità e la dimensione dei cerchi magici della politica locale, che non ha fatto crescere nessuno e quando è accaduto è stato messo all’angolo, preferendo a volte maneggioni e teste di legno. Chi sta e continua a stare nelle stanze dei bottoni non può che comportarsi così, ma l’altra parte della città che chiede una svolta potrebbe guardarsi intorno e fare altre scelte. Se stima e considerazioni sono convinte e allora i protagonisti della politica del cambiamento, dell’alternanza e dei cambi di passo devono avere memoria di fatti e persone. Così per Cilla e altri.

A meno che la sua testa pelata, ma piena di buoni propositi, non sia stata sottovalutata tra le tante di filiera che hanno opacizzato la politica locale. Vito, con la modestia, l’umiltà che lo contraddistinguono, continuerà -come ha sempre fatto- a lavorare per Matera e per i materani. Contano i fatti…