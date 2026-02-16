Vitalizi regionali? E’ sempre la questione morale di Berlinguer e Moro…

Nessuna sorpresa. C’è chi li ha definiti impuniti, faccetoste che comunque, presenti, assenti con voto totale o parziale sulla retroattività, quell’emendamento presentato da ”ignoti” nel consiglio regionale del 31 dicembre scorso comunque lo hanno mandato avanti, con quei fondi ”solidali” rimasti inutilizzati, che avrebbero dovuto assicurare minivitalizi ai consiglieri regionali di oggi e di ieri. I tentativi, goffi, di metterci una pezza hanno confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che la questione morale – sollevata 40 anni fa da Enrico Berlinguer e sostenuta da Aldo Moro- resta tutta anche in Basilicata, nonostante Tangentopoli, scontrinopoli e via elencando. Pasquale Tucciariello, che ha una formazione precisa, parla di etica di responsabilità e ragioni di opportunità. Se quanti ci rappresentano, sempre senza generalizzare e con le dovute eccezioni, ne avessero tenuto conto avrebbe fatto ”mea culpa” o come il rimano Muzio Scevola avrebbero posto braccia e faccia sul sacro braciere della verità…



Vitalizi: etica di responsabilità e ragioni di opportunità.

Approvare benefici per la classe dirigente regionale mentre il tessuto sociale si sfilaccia anno dopo anno appare inopportuno e profondamente ingiusto. Sono privilegi a fronte di disoccupati, cassintegrati, emigrati. Sono privilegi a fronte di giovani che vanno via perché non trovano ragioni di fiducia (strade messe malissimo, territorio percepito come abbandonato, noia e disordine organizzativo ai vari livelli della pubblica amministrazione e cittadini disabituati alla disciplina e al bene comune), organizzazione sanitaria discutibile (dirigenti nella sanità incapaci di dare risposte positive), intere vallate e contrade senz’acqua irrigua che nega di sviluppare economicamente terreni favorevolmente vocati; regione che non riesce ad attirare importanti investimenti; servizi alla persona molto spesso carenti.

Ascoltateli i giovani, come li ascoltiamo noi insegnanti dopo gli studi superiori, per conoscere quali motivazioni muovono il loro desiderio di impegnarsi altrove in formazione universitaria.

Qual è il sentiment generale percepito dai nostri studenti? Tristezza decine di anni fa, e tristezza che si rinnova ancora negli ultimi tempi.

Sono questi i frutti della classe dirigente negli ultimi trent’anni, da quando cioè è cominciato l’esodo? Ogni merito precede il privilegio. Ogni euro del bilancio regionale acquisisce valore sacro.

Sviluppate le infrastrutture, dateci strade sicure e togliete i comuni dall’isolamento. Muovete investimenti sul lavoro per dare qualche certezza a chi ha il coraggio di restare qui per muovere la propria vita. Mettete le acque lucane in rete per evitare fenomeni usati fino a qualche settimana fa e date acque a sufficienza nei campi per dare occasioni di sviluppo nei settori strategici fortemente vocati. Assicurate servizi alle persone e fermate i viaggi della speranza verso gli ospedali del Nord. Fatevi amare, parafrasando il Fortunato che così lungamente ammoniva nei suoi discorsi parlamentari (“facciamoci amare”). Una classe dirigente ambisce legittimamente a riconoscimenti anche retributivi solo dopo aver invertito la rotta del declino (“Esauditi i doveri si attendono i diritti”, Giuseppe Mazzini, Dei doveri dell’uomo, 1860).



Soprassedete, voi della maggioranza di cui pure condivido in qualche modo l’orientamento. Non credo che la Basilicata abbia bisogno di una politica che blindi i propri diritti acquisiti senza farsi carico dei doveri verso le zone sociali in sofferenza. E ogni euro non sia distratto ma anzi rivolto per rendere migliore la nostra regione. Rendetela attrattiva.

Non penserete mica che adeguando i vostri stipendi riuscirete a convincere i nostri studenti ad investire la loro vita in Basilicata?

Pasquale Tucciariello, Centro Studi Leone XIII