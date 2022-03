Il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, accompagnato dal sindaco Francesco Auletta, si è recato in visita all’Istituto Agrario di Garaguso scalo per illustrare lavori in fase iniziale di inizio o in programmazione. Presenti anche il dirigente scolastico professor Lorenzo Santandrea e il geometra della Provincia Donato Lauria .

“Con piacere, –dichiara Auletta-e dopo tante insistenze, ho accolto il presidente della Provincia Pietro Marrese per evidenziare alcune problematiche delle aree interne. Scuola, viabilità delle strade provinciali, sistema di pubblica illuminazione, rimozione del distributore di benzina dismesso da anni, prosecuzione lavori del terminal bus. Questi sono solo alcuni dei tempi importanti che da diversi mesi sottopongo all’attenzione del Presidente, perché ritengo che le aree interne non possono essere trascurate e, la centralità dello scalo di Garaguso-Tricarico-Grassano deve essere l’agenda prioritaria se si vuole pensare ad un rilancio dell’economia.

Credere nello scalo di Garaguso e farsi carico di obiettivi comuni, ognuno nel proprio ruolo, mettendo insieme progetti validi e supporti logistici a disposizione di un vasta area. Lo scalo è baricentrico rispetto a tutta la Regione Basilicata ed è ben collegato all’asse Basentana 407, non può vivere di piccoli interventi di quotidianità amministrativa, ma in questo momento storico necessita di una rivoluzione e attenzione maggiore che può porre rimedio al dramma dello spopolamento dei centri che vi orbitano.

Una buona viabilità, una buona offerta di servizi sanitari comprensoriali, sono certo scoraggeranno quelle famiglie che decidono di trasferirsi nelle città. Apprezzo l’impegno formale preso dal Presidente Piero Marrese auspicando anche in una tempistica non molto lunga, vigilerò come sempre nel rispetto dei cittadini che hanno deciso di vivere nei nostri paesi. Solo una qualità della vita migliore restituisce serenità alle famiglie e di conseguenza a tutta la comunità”.

Il Presidente Marrese ha annunciato che: “Per quanto riguarda la scuola nei prossimi giorni partiranno i lavori di realizzazione del nuovo campetto di calcio e la sistemazione dell’area esterna con il posizionamento di un impianto di illuminazione. Per il perimetro esterno è indispensabile programmare un marciapiede che metta in sicurezza i ragazzi nel tragitto che compiono per raggiungere la scuola dalla fermata degli autobus. Per la rimozione della benzina dismessa, già dai prossimi giorni darò mandato agli uffici, ed in stretta collaborazione col sindaco di Garaguso, di avviare l’iter di studio di fattibilità mettendo in campo tutte quelle azioni necessarie nel rispetto delle normative ambientali. Per il terminal bus sono in corso i lavori, per la viabilità Cavonica sono in itinere finanziamenti e progetti per intervenire nei punti di criticità”.