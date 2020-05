Pensatela e consideratela come vi pare ma la lunga stagione di quarantena, prima sanitaria e nei mesi a venire anche economica, ha finito con l’evidenziare tutto i limiti, le carenze e le inefficienze del sistema Italia: dalla sanità, all’economia, alla scuola, alla giustizia alla palla al piede della burocrazia e del debito pubblico. E’ crollato un muro, come quello di Berlino del 1989, che fece crollare via via ideologie, ipocrisie e posizioni di rendita, come ricorda nella riflessione social che segue dell’avvocato Leonardo Pinto, pronto a dare e a restituire quel che è ” di Cesare a Cesare, a Dio quello che gli appartiene”. Ma il BelPaese, ahinoi, continua a brillare ( si fa per dire) per smemoratezza e sregolatezza e i nodi sono venuti tutti al pettine. Rinnovamento, programmazione, riforme, efficienza, sono nel limbo del ” faremo, diremo” ma senza dare il buon esempio. E il coronavirus ha messo mani e braccia in una parte importante della nostra storia e società che si chiama stato sociale e di tutto quanto è legato alla sostenibilità e al progresso. Siamo indietro. Ma occorre una svolta e una volta per tutte. ‘ Il coronavirus -dice Pinto- puo’ essere un’occasione (come quella persa della caduta del muro di Berlino) per cambiare finalmente passo”.

LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO E IL CORONAVIRUS

di Leonardo Pinto



Sembrano due cose completamente diverse, ma non è proprio così. Per le ricadute politiche, hanno comuni attinenze.

Il crollo del muro di Berlino (9.11.1989) segnò l’iniziò del dissolvimento, per consunzione, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Insieme ai blocchi di cemento, vennero meno i presupposti delle divisioni ideologiche che in Italia -per mezzo secolo- hanno alimentato contrapposizioni politiche preconcette mediante una vera “conventio ad excludendum”, come accaduto nei confronti del Partito Comunista, per i primi trent’anni dopo la fine della 2^ guerra mondiale, e nei confronti del Movimento Sociale, sempre, benché presenti in parlamento con deputati e senatori eletti democraticamente.

All’inizio degli anni ’90 si ebbe l’impressione che le categorie politiche di destra, sinistra, centro, risalenti alla rivoluzione francese, già in crisi dalla metà degli anni ’80, se non prima, dovessero essere sostituite da nuove formule politiche che andassero oltre Yalta e i blocchi della “guerra fredda”. Così non è stato. Infatti, dopo qualche anno si è affermato un conservatorismo affarista e trasversale nella difesa ad oltranza di prepotenze istituzionali favorendo così la cultura dell’illegalità.

Col tempo è stato demolito un sistema sanitario pubblico sicuramente più efficiente dell’attuale (prima, i primariati si conquistavano con lo studio e i risultati professionali, di cui si teneva comunque e sempre conto; dopo, invece, il metro di valutazione è stato solo quello dell’affiliazione e soggezione politica, salvo rarissime eccezioni); che dire della scuola, della giustizia “addomesticata” con leggi ad personam utili sia a quelli di destra che di sinistra. E’ stato svenduto l’apparato industriale in nome di sua maestà il mercato. Gli appalti pubblici sono divenuti vere voragini carsiche in cui è finito tanto danaro pubblico senza utilità sociale. Il volontariato, non sempre filantropico, si è sostituito al sistema di solidarietà sociale pubblica.

Insomma, un vero assalto alla diligenza finito male, come ha disvelato il coronavirus mettendo impietosamente a nudo la fragilità di uno Stato indebolito cinicamente da furbastri -di tutti gli orientamenti politici, solo nominali- per favorire inconfessabili interessi di pochi, oltre che propri.

La cultura dell’illegalità ha preso il sopravvento con l’acquiescenza, anzi il favore, di un ceto politico incompetente e corrotto.

Un esempio per tutti: lo strapotere delinquenziale dei Casamonica a Roma, anche mediante clamorosi abusi edilizi, è stato consentito e tollerato sia da ex comunisti che da ex missini.

Il coronavirus, per i suoi effetti devastanti, impone oggi la necessità di fare scelte politiche chiare, fondate non più sulle vecchie e sterili categorie politiche, facendo riferimento al concreto: o si sta dalla parte di chi è per l’immunità di gregge come Trump, Johnson, Bolsonaro, o si sta con chi vuol costruire uno Stato sociale efficiente, in grado di garantire soprattutto il buon funzionamento della sanità e della scuola pubblica; la tutela dell’ambiente e sostenere gli imprenditori veri e non gli speculatori; smantellare gli apparati burocratici mafiosi; realizzare una società in cui prevalgano i diritti della persona sugli egoismi di parte. Un nuovo Stato in cui tutti, ma proprio tutti, rispettino le regole, come dice Papa Francesco.

Il coronavirus può essere un’occasione (come quella persa della caduta del muro di Berlino) per cambiare finalmente passo.