Coinvolgere cittadini, associazioni, professionalità su temi di interesse generale come l’ambiente, a cominciare da quello di strettissima attualità come la gestione della raccolta differenziata, è un dato positivo. Ma affiancare un Osservatorio ambientale, già istituito, a un tavolo partecipato ambientale alla consigliera comunale di Matera Adriana Violetto (Forza Italia) sembra un doppione o una sovrapposizione. Forse sarà il caso di ‘’differenziare’’ o di rivedere la materia. Attendiamo sviluppi

LA NOTA DELLA CONSIGLIERA VIOLETTO

Ho appreso dall’Albo Pretorio della delibera di Giunta Comunale di Matera n. 314 del 20/11/2020, che ha istituito il Tavolo Partecipato Ambientale “quale espressione di partecipazione della società civile, attraverso il recepimento delle istanze volte alla formulazione di opportune proposte utili al miglioramento delle azioni e dei programmi di questa Amministrazione” (cito, ahimè, letteralmente).

La notizia mi ha sorpresa: o questa Giunta ignora gli Organi dell’Amministrazione o evidentemente vuole disertarli, preferendo alla serietà degli istituti normati la volatilità di tavoli estemporanei, forse perché più facilmente governabili.

Allora devo ricordare al governo cittadino che con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.06.2016 è stato istituito l’Osservatorio Ambientale della Città di Matera, il cui regolamento è stato approvato all’unanimità con delibera di C.C. n. 30 del 05.06.2018.

L’Osservatorio ha competenze che comprendono e vanno ben oltre il recepimento delle istanze e delle proposte e, oltre a garantire la presenza di Assessore e Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e di consiglieri di maggioranza e di opposizione, coinvolge componenti qualificate della società civile e delle istituzioni: vi sono rappresentate l’ASM, l’ARPAB, le Associazioni Ambientaliste maggiormente presenti territorio e l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Matera.

Perchè, anziché duplicare e disperdere le risorse ed il tempo, l’amministrazione non convoca l’Osservatorio? Quanto sta avvenendo nel Parco della Murgia lo richiederebbe, così come sarebbe necessario riprendere le fila dell’indagine epidemiologica, per cui erano state stanziate somme nel bilancio comunale.

Altrimenti potrebbe sorgere il dubbio che chi governa la nostra Città sia più attento ai proclami che alla sostanza e davvero c’è da sperare che non sia così.

Matera 25/11/2020

Avv. Adriana Violetto, Consigliera Comunale di Matera, Gruppo Forza Italia