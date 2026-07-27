Violetto: a Matera case troppo care. Servono nuovi Peep per calmierare mercato

E il problema c’è tutto. Si è acuito con l’anno da capitale europea della Cultura ed è stato un crescendo per canoni di locazione(negozi compresi), che è difficile reperire, e per l’acquisto di alloggi sia dell’usato che di nuova realizzazione. Prezzi improponibili soprattutto per i giovani che cercano autonomia o vogliono creare una famiglia. Servono alloggi in edilizia convenzionata e sovvenzionata, con quell’investimento dei piccoli passi che sono le cooperative con il terreno edificabile, e a costi contenuti, in un Piano per l’edilizia economica e popolare. Mancano i Peep (gli ultimi 30 anni fa in via Gravina e ad Agna Le Piane), dei quali si è fatto carico il consigliere comunale Adriana Violetto (Azione) che ha sollecitato l’Amministrazione comunale a colmare la lacuna. Il problema c’è e va risolto. Altrimenti, dati statistici alla mano, continueremo a perdere abitanti e giovani in particolare, che metteranno su famiglia e casa in Italia o all’Estero dove ci sono condiziono per farlo.



L’INTERVENTO DI ADRIANA VIOLETTO

I costi delle case nel libero mercato di Matera sono molto elevati, come elevati sono i canoni di locazioni per i pochi alloggi non adibiti o beb o case vacanza e disponibili per le famiglie. Il problema non è solo delle famiglie assolutamente indigenti che avrebbero diritto alla casa popolare, ma anche di quelle persone che pur possedendo un reddito non riescono a comperare la casa o a trovare una locazione sostenibile.

Esiste il problema della casa per le giovani coppie, per le quali i costi di acquisto sono inaccessibili, ma anche per gli anziani.

Matera ha una tradizione Urbanistica e Sociale di PEEP. Piani per l’edilizia economica e popolare, come quelli di San Giacomo, Agna, Arco, Matera 2000, che hanno dato possibilità a tanti concittadini di accedere a case di proprietà a prezzi calmierati.

Il nostro regolamento urbanistico non prevede nuovi PEEP, che possano ospitare case popolari ed edilizia convenzionata (le cooperative).

Prevede incentivi ai costruttori privati perché costruiscano, assieme agli appartamenti da collocare sul libero mercato, edilizia popolare e convenzionata. Questi incentivi in quattro anni non hanno prodotto neanche un metro quadro di edilizia sociale. Non funzionano.

Occorre aprire un dibattito sulla possibilità di programmare un nuovo PEEP, prima che i nostri giovani siano costretti ad emigrare anche per questo motivo.

Ecco il mio intervento https://www.facebook.com/share/v/1LobHLcLaA/

