Violenza alle donne? E’ un problema comune….ricordando don Milani

Tanti ragazzi nell’aula magna dell’IIS ” G.B Pentasuglia” di Matera e una riflessione comune a più voci su un problema di stretta attualità che è la violenza alle donne, che è prima di tutto una sfida culturale, sociale e politica, su quella domanda di pari opportunità, che finisce con il discriminarle e con effetti negativi sul futuro del Paese. Un dato emerso dal convegno a più voci sul tema ”La violenza di genere del terzo millennio” organizzato dal Siulp e con il coinvolgimento di altri soggetti territoriali https://giornalemio.it/cronaca/violenza-di-genere-un-dramma-a-matera-convegno-del-siulp/. E la domanda scontata sul come uscirne, non poteva che essere rivolta al segretario nazionale del Sindacato unitario dei lavoratori di Polizia Silvano Filippi, che cita don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana, una vita accanto e per gli ultimi.



“Come ne usciamo ? Direi -ha detto Filippi- che mai più attuale sarebbe l’aforisma di don Lorenzo Milani , cioè se c’è un problema comune usciamone tutti assieme è un fatto politico. E il fatto che oggi a Matera ci siano gli stati generali di Matera dà l’idea, evidentemente, della consapevolezza del problema. Vorrei evitare un malinteso.Il fatto che un sindacato di Polizia organizzi una riflessione su questo tema non significa che debba esserci una risposta in termini di repressione e di norma penale. Dico che giusto ieri è stato firmato un protocollo tra il ministro della famiglia, l’on. Roccella, e l’associazione bancaria d’Italia ( Abi) perchè uno dei problemi più rilevanti è l’incapacità di dare strumenti di emancipazione alle donne. E questo sotto tutti i punti di vista , sia economici che nella gestione delle famiglie.Allora, o parte una riflessione su questo o, altrimenti, la matrice culturale che ci vede aver rimosso l’omicidio del delitto d’onore solo nel 1981, continuerà a condizionarci anche nell’evoluzione culturale. Da questo punto di vista siamo un Paese estremamente arretrato -ha osservato il segretario del Siulp- nel riconoscimento di quella che è la funzione del genere della donna come ruolo nell’ambito della società.Lo attestano gli stipendi più bassi , i numeri inferiori nei consigli di amministrazione delle grosse aziende. E0 chiaro che nel momento in cui ci si pone una domanda ‘ Ma perchè il nostro Paese ha una crisi di natalità?’ Perchè , purtroppo, ci troviamo con una mancanza di strutture in grado di rendere la donna libera di potersi occupare delle ambizioni professionali. E quind è costretta , per una impostazione culturale, se c’è un bambino da seguire lo deve seguire la donna”.



E qui ci sta il confronto con Paesi , soprattutto del nord Europa, che hanno fatto tanto con una programmazione attenta su parità di genere e servizi alla famiglia.”Ho avuto la fortuna – ha ricordato il segretario del Siulp- di aver studiato tre anni in Germania e di vivere l’Università tedesca. Lì, nelle mense, ci sono i seggiolini per i bambini. Ci sono le nursery con dipendenti delle Università che si occupano dei piccoli e vengono anche i papà, perchè spesso sono le donne che hanno una posizione lavorativa, occupazionale più remunerativa di quella del marito. Da loro il congedo di maternità dura fino a 14 mesi dopo il parto, rispetto ai sei dell’Italia . E quando il bambino ha compiuto un anno di vita ha diritto a un asilo . E laddove non ce ne sono, come nei piccoli borghi, vengono messi a disposizione degli assistenti di famiglia che li accudiscono. Ora è chiaro che in queste condizioni la donna si può affrancare dal ruolo di ”custode dell’aia” come era nella tradizione popolare . Questo migliora la società e in tutti i Paesi dove la condizione della donna è fortemente valorizzata c’è questa situazione”. Risposta ai problemi e quando la politica è attenta a determinati bisogni arriva anche il consenso elettorale.



” In Spagna -osserva Filippi -le indagini demoscopiche hanno spiegato che se non ci fosse stato l’apporto del voto femminile il leader del Pse Pedro Sanchez non ce l’avrebbe fatta , perchè il partito della sinistra spagnola ha spinto sulla tutela delle donne e loro , di fronte a una proposta politica che le voleva relegare ancora nell’angolo del focolare, hanno votato in massa. Questo per dire cosa? Non mi interessa di che colore sia il gatto , mi interessa (citando Mao) che prenda il topo . E qui i politici dovrebbero aprire gli occhi . L’elettorato femminile ha una sua sensibilità. E se c’è un modo per stimolarlo è quello. Nel Pnrr di due anni fa c’e un capitolo dedicato soprattutto al problema della discriminazione di genere, cioè a quello che perdiamo in termini di prodotto interno lordo per il mancato coinvolgimento della donna nel tessuto produttivo del nostro Paese. Si parla di svariati punti percentuali per non parlare dei costi diretti per tutto quello che rappresenta la violenza in famiglia. Bisognerebbe smetterla di parlare da qui è oggi e lavorare a un progetto serio, credibile che lavori sulle risposte da dare, in maniera organica, ai problemi”. Più chiaro di cosi’…L’ Italia ha tanto da recuperare su questi temi, ma senza volontà, lungimiranza e programmazione si resta al palo e cronaca, purtroppo, e statistiche lo confermano.