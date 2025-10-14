Violenza alle donne.Altamura al lavoro per la settimana delle Scarpette Rosse

Oltre la ricorrenza ma con progetti concreti per superare pregiudizi, attivare progetti e dare risposte sul piano della prevenzione e degli interventi su tutto quanto riguarda l’universo femminile, alle prese con fatti di cronaca che sfociano in violenze di vario tipo e in una scia di sangue che non conosce fine. Il Comune di Altamura è al lavoro per raccogliere idee e, soprattutto, realtà in grado di dimostrare operatività su questo tema. E poi l’avviso sulla giornata di sciopero del settore servizi, di venerdì 17 ottobre, con possibili disagi sui servizi di igiene urbana



Settimana Scarpette Rosse 2025: avviato il tavolo di partecipazione

Nella giornata di ieri, è stato convocato un tavolo di concertazione in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne. In continuità con le iniziative degli anni scorsi, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la Commissione Pari Opportunità hanno incontrato associazioni, gruppi, scuole.

L’obiettivo è quello di definire e raccogliere proposte di eventi per la Settimana delle Scarpette Rosse, che quest’anno avrà per filo conduttore il tema “La Violenza Economica”, una forma di violenza più subdola, spesso meno riconosciuta perché radicata nell’educazione, nella cultura generale e nelle tradizioni familiari. Il 33% delle donne che si rivolgono ad un Centro Antiviolenza è vittima di violenza economica.

Per partecipare è possibile ritirare il modulo presso il Servizio di Assistenza Economica e Sociale. Il termine ultimo per partecipare è fissato al 25 ottobre 2025, per dare poi la possibilità di organizzare le attività.



Sciopero nazionale in aziende di servizi pubblici essenziali: possibili disagi

Si rende noto che le segreterie nazionali CGIL – UIL hanno proclamato lo sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025 e che le Organizzazioni Sindacali F.P. CGIL, CISL, UIL e FIADEL hanno comunicato l’adesione allo stesso. La società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana a causa della proclamazione di sciopero nazionale generale del 17 ottobre 2025.

La notizia integrale è pubblicata sul portale istituzionale .

Dal Palazzo di Città, 14 ottobre 2025