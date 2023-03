Vincenzo Lufrano l’ultimo marxista leninista…

…nel solco della lunga marcia del ”grande timoniere” Mao Tze Tung. Lo ricordano in tanti così,a cominciare dai parenti, sempre pronto a difendere gli ultimi, con poche tutele e alle prese con i ”diktat” del padrone, senza che guardassero alle loro famiglie e a quel bene lavoro, oggi sempre più precario, che è dignità e riscatto sociale. E la figura e il nome di Vincenzo Lufrano, corpulento e nel decisionismo simile al segretario della Camera del Lavoro Giuseppe Di Vittorio, è stata ricordata da quanti hanno militato a Sinistra , nel Pci, e nella estrema in particolare da Democrazia Proletaria al Pcd’I (ml)a Lotta Continua con quel punto di ritrovo che è stato “Il Fontanino” di Via San Biagio. Per Vincenzo, classe 1917 e deceduto nel 1991, furono anni di lotta, negli scioperi, accanto ai lavoratori dell’ex laterificio Manicone e Fragasso, o negli infuocati comizi di forte identità ideologica, che portarono il sanguigno esponente di ”lotta di popolo” (la definizione ci sta tutta) a parlare a ruota libera e a beccarsi l’inevitabile sanzione, quando ci scappava qualche improperio all’indirizzo dell’esponente democristiano di governo o dell’opposizione missina. Compagni e cittadini gli erano accanto, alcuni per curiosità altri per coerenza ideologica, e tra questi il compianto Francesco Moliterni, noto con il nomignolo di ” Gorilla” che lo ha accompagnato nei vari comizi.



” Ho un ricordo bellissimo- dice il nipote Pino- era sempre disponibile, ci potevi ragionare. A lui si sono rivolti in tanti, a piangere delle proprie disgrazie. Si toglieva la giacca per aiutarli. Si dava da fare, ma alla fine votavano Dc per finire sotto l’ala protettrice del potere”. E quella sua disponibilità ad ascoltare e ad aiutare, dicendo pane al pane e vino al vino nei confronti di quanti facevano finta di non sentire, preoccupava e non poco il potere locale e regionale, tant’è che qualche notabile scudocrociato – direttamente o per interposta persona- si era fatto avanti per sistemare famiglia e figli di quel politico ,che lottava con i proletari di Matera. Cinque figli, due dei quali in vita, ma Vincenzo – di mestiere operaio – non ha nemmeno aperto la porta della casa di Rione Pini, avuta giustamente con la legge di risanamento Sassi. Gli dicevano di ”cambiare binario” ma lui non deragliò. E ai comizi sono rimasti celebri alcune sue frasi che denunciavano una pratica clientelare diffusa: ” L’acquedotto pugliese non serve per bere, ma per mangiare” e, riferito a un parlamentare scudocrociato osservò che aveva applicato in toto la Legge Merlin sulle case chiuse, per aver fatto assumere in ospedale donne tolte dalla strada. Goliardia, ironia? Lufrano era senza mezze misure.



” Aveva la passione per la giustizia- dice Pino- e per questo in un periodo difficile da guerra fredda era sorvegliato quotidianamente dalle forze dell’ordine, quando stava alla sede della Camera del Lavoro. Era di poche parole e diceva di essere leale con tutti. E se c’era da lottare, far valere diritti non si tirava indietro, soprattutto quando qualcuno perdeva il posto di lavoro”. Tenace ed efficace, militante a tempo pieno, come dimostrò la sua storia politica sempre in piena Sinistra , tanto da aprire a Matera la sede di Democrazia Proletaria con Mario Capanna, in via San Biagio, a ridosso di due cantine storiche di quella strada. Tant’è che fu presentata la prima lista alla Provincia . Per i candidati il supporto dei suoi comizi e di una campagna elettorale porta a porta sui concetti di giustizia, lealtà e comunismo, naturalmente.



Leggeva molto giornali e, naturalmente, tutto quello che riguardava Mao Tze Tung : dal libretto Rosso alla miriade di scritti e discorsi che ne hanno contrassegnato ”La Lunga Marcia”. E Vincenzo Lufrano, spiccio nei modi, ne aveva seguito le orme all’ombra di quella grande Muraglia di vita, sacrifici e sofferenze che era la gente dei Sassi con i calli alle mani.