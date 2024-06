Vince Telesca, il centro destra perde il comune di Potenza. Una debacle per Fanelli & C.

Non c’è più trippa per gatti. Al momento in cui scriviamo, dopo lo spoglio di 74 sezioni su 77, con circa 19 mila voti e il 65%, come riportato sul sito del Ministero dell’Interno, Eligendo, Vincenzo Telesca è il nuovo sindaco di Potenza. Si dice che l’unione faccia la forza. Ma c’è unione e unione. E se l’unione del centro destra allargato ha consentito -solo qualche settimana fa- il miracolo del Bardi bis (su cui solo pochi mesi prima nessuno avrebbe scommesso un centesimo) consentendogli di rimanere al governo della Regione Basilicata, la stessa non ha funzionato per rimanere al governo del Comune di Potenza. Dove ha prevalso comunque e sempre l’unione, ma quella del fronte opposto, che ha funzionato nonostante l’atto di egoismo posto in essere con il rifiuto dell’apparentamento da parte del neo sindaco Vincenzo Telesca e delle liste a lui collegate al primo turno. Liste che ora beneficeranno da sole del premio di maggioranza, a scapito di chi (le liste collegate a Francesco Giuzio e Pierluigi Smaldone) ha generosamente comunque sostenuto l’attuale vittoria elettorale del centro sinistra, impedendo che alla guida del capoluogo di regione rimanesse un esponente di quella Lega (Francesco Fanelli) che ora sventola la bandiera dell’autonomia differenziata, diventata legge dello Stato, a danno del Sud. Una bella notizia per il Sud e per la Basilicata che in parte corregge la direzione di marcia delle ultime regionali. Una brutta notizia per Vito Bardi che in un clima non proprio ottimale dovrà finalmente mettere mano al difficile puzzle della Giunta regionale. Nel frattempo lo spoglio si è completato con il risultato definitivo che vedete qui sotto:

Telesca chiude, dunque, la sua corsa spinto da 19.733 voti (pari al 64,92%) rispetto ai 12.319 ( e il 32,44% del primo turno). Ha sostanzialmente raddoppiato in percentuale e ripetuto buona parte dei 22.073 voti che sono andati al primo turno anche a Giuzio e Smaldone. Ne sono andati persi per strada solo 2.340. Per Fanelli, invece, è stata una vera e propria debacle perchè in questo secondo turno è stato rivotato solo da 10.665 elettori rispetto ai 15.416 del primo turno. Con una perdita secca di 4.751 voti e il precipitare dal 40,60% del primo turno al 35,08% di oggi. Si attende premio di consolazione da Via Verrastro…. ed anche qualche straccio volare. Con qualcuno che, sotto, sotto i baffi, magari se la ride….avendolo preferito per uno che doveva andare meglio di lui…..