Vince il centrosinistra in Emilia e in Umbria…ma perdono voti tutti (ecco i numeri)

Tonfo del centrodestra alle elezioni regionali di questo fine settimana. Perde, come sempre, in Emilia Romagna ma perde anche in Umbria che viene così riconquistata dal centrosinistra dopo la breve parentesi di questa consiliatura che evidentemente non ha convinto gli elettori umbri. E così il dem Michele De Pascale con il 56,77% (su Elena Ugolini 40,07%) sarà il nuovo presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, mentre la civica Stefania Proietti con il 51,15% (sulla uscente leghista Donatella Tesei 46,14%) sarà la nuova presidente dell’Umbria. In Emilia Romagna: il totale conseguito dalle liste del centro sinistra è stato di poco superiore a quello conseguito dal candidato presidente, esattamente il 57,36% e 33 seggi; quello delle liste del centro destra è stato invece di poco inferiore a quello della candidata presidente, esattamente il 39,79% e 15 seggi. In Umbria: il totale conseguito dalle liste del centro sinistra è stato di poco inferiore a quello conseguito dalla candidata presidente, esattamente il 50,25%; quello delle liste del centro destra è stato invece di poco superiore a quello della candidata presidente, esattamente il 47,27%. Ma andando oltre la cortina fumogena delle percentuali, quanti voti veri, quanti cittadini in carne ed ossa hanno votato per questa o quell’altra coalizione, per questo o quel partito. Sono stati di più o di meno rispetto alle elezioni precedenti? Ed anche chi vanta un aumento delle proprie percentuali ha anche aumentato i consensi? Non dovrebbe essere questo il vero termometro del successo? L’aumento dei cittadini che votano per te? Ebbene, come potete vedere dalle tabelle che seguono e che abbiamo elaborato anche chi canta vittoria, in sostanza ha perso consensi. In EMILIA ROMAGNA, per cominciare, la coalizione vincente di centro sinistra rispetto alle precedenti elezioni regionali perde ben 183.338 mila voti. E il PD che pur ha conseguito il 42,94% (ovvero il miglior dato in % rispetto a tutte le competizioni precedenti) prende -rispetto a tutte le precedenti votazioni- in assoluto il minor numero di consensi e, rispetto alle europee di questo stesso anno perde ben 74.835 voti. Insieme, i tre principali partiti PD-M5S-Sinistra/Verdi, perdono 214.383 voti sempre rispetto alle europee del 2024. Per quanto riguarda il centro destra la frana è maggiore: rispetto alle precedenti regionali perde ben 387.234 voti. E il partito di Giorgia Meloni rispetto alle Europee di quest’anno perde ben 201.148 voti ed arretra ancora di più rispetto alle politiche del 2022. I dati in dettaglio li vedete in questa tabella:

In UMBRIA, invece, la coalizione vincente di centro sinistra rispetto alle precedenti elezioni regionali aumenta anche in voti, sebbene di soli 5.121. Ma grazie alle liste civiche perchè, anche in questo caso il PD che pur ha conseguito il 30,30% ( il miglior dato in % rispetto a tutte le competizioni precedenti) rispetto alle europee di questo stesso anno perde 7.783 voti. E insieme, i tre principali partiti PD-M5S-Sinistra/Verdi, perdono 36.778 voti sempre rispetto alle europee del 2024. Il centro destra, rispetto alle precedenti regionali, invece perde ben 96.386 voti. Ed anche qui è il partito di Giorgia Meloni a franare maggiormente sia rispetto alle Europee di quest’anno perde ben 66.628 voti che rispetto alle politiche del 2022 con un danno maggiore. Anche qui i dati in dettaglio li vedete in questa tabella:

Certo alla fine è il risultato del 2-0 che conta e c’è chi governerà e chi starà all’opposizione. Ma ambedue le fazioni stanno giocando una partita in un campo sempre più piccolo e in nome di una minoranza. Sempre più distanti dalla maggioranza di chi sta intorno. Per quanto tempo si pensa possa continuare questo gioco a perdere voti?