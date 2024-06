Villone e Viesti: Contro lo spacca Italia…”Ce n’est qu’un début continuons le combat!”

Con l’approvazione in Parlamento della legge sull’autonomia differenziata, per chi vi si è opposto, è tutto finito? La battaglia è persa definitivamente? Assolutamente no! “Ce n’est qu’un début continuons le combat!” a voler rispolverare un sempre verde slogan sessantottino. Questa almeno è l’opinione di due autorevoli “militanti” che da sempre si battono contro la deriva di una balcanizzazione sociale ed economica del Paese. Massimo Villone e Gianfranco Viesti, con due loro articoli apparsi oggi, il primo su La Repubblica (“Referendum e ricorso alla Consulta“) e il secondo su Il Fatto Quotidiano (“Autonomia spacca Italia,la legge si può bloccare“), delineano tutte le azioni che si possono mettere in campo. Referendum e ricorso alla Consulta per Villone. Una mobilitazione-politico-culturale da Nord a Sud pe far pagare un prezzo elettorale a FdI e FI, marcare stretto il governo sui contenuti delle intese che si andranno a sottoscrivere con le Regioni da cui il Parlamento ed i cittadini sono tagliati fuori, per Viesti.

“L’approvazione-scrive Massimo Villone– non cancella la contrarietà espressa dai molteplici e diversi mondi cui questo giornale ha dato voce. La domanda che si pone è come far vivere quella contrarietà in quel che ora accadrà. Ecco un possibile copione. Atto primo scena prima. La legge Calderoli è pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore (prevedibilmente tra qualche giorno). Già e annunciato, in specie dal veneto Zaia, l’avvio immediato del negoziato sulle materie e funzioni non sottoposte alla previa adozione di livelli essenziali delle prestazioni. Sono circa 200 funzioni statali su un totale di 500, e in materie anche di peso, come ad esempio il commercio con l’estero. (……..) All’avvio immediato bisogna che una o più Regioni contrappongano un ricorso in via principale alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. È l’unico strumento immediatamente attivabile. Atto primo, scena seconda. L’approvazione del ddl Calderoli non cancella il ruolo delle opposizioni parlamentari. Attraverso question time, interrogazioni, interpellanze i parlamentari possono incalzare il governo nel negoziato con gli esecutivi regionali. Tre i soggetti di primario interesse: Calderoli per le materie e le funzioni oggetto del negoziato ai fini del trasferimento, Giorgetti per le risorse disponibili in rapporto ai Lep (livelli essenziali delle prestazioni), la presidente del Consiglio per il potere a lei attribuito dalla legge Calderoli di limitare il negoziato per l’unità giuridica ed economica e la tutela delle politiche pubbliche prioritarie. Ho già predisposto e messo online un elenco di domande possibili per il question time. Atto primo scena terza. Si attiva contro la legge Calderoli un referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione. Questa scelta non contraddice ma si aggiunge all’ipotesi del ricorso. Il vasto mondo associativo raccolto nella Via Maestra intorno alla Cgil (cui si aggiunge la Uil) sta valutando questa possibilità. Può essere richiesto da 500000 elettori o cinque consigli regionali. Va considerato che esiste un dubbio di ammissibilità, e un possibile problema di tempi per la raccolta delle firme. In ogni caso, non si voterebbe prima di aprile-giugno 2025, o un anno dopo. E poi, anche se il referendum fosse ammesso e vinto, l’Autonomia differenziata rimarrebbe in principio possibile con l’approvazione di intese in base all’art. 116.3. Ma è indubbio l’impatto sull’opinione pubblica che una campagna referendaria vincente potrebbe avere. Atto secondo scena prima. Si giunge comunque all’approvazione con legge a maggioranza assoluta di intese tra lo Stato e una o più regioni ai sensi dell’art. 116.3 della Costituzione. Si replicherebbe per ciascuna legge di approvazione delle singole intese il copione dell’atto primo, scene 1, 2, 3. Atto secondo, scena seconda. Si aggiunge la possibilità che nei confronti di atti sub legislativi di attuazione della maggiore autonomia concessa, come ad esempio determinazioni delle commissioni paritetiche Stato-Regione che la legge Calderoli prevede, sia proposto conflitto di attribuzione da parte di una o più regioni che ne ricevano una lesione. (….) Vale la pena di scrivere copioni quando il teatro diventa teatrino, come è accaduto nelle aule parlamentari? La risposta è che proprio in tal caso è indispensabile scriverli.”

“Che cosa è successo ieri con la definitiva approvazione della legge sull’autonomia differenziata? Da un punto di vista giuridico ben poco. –scrive Gianfranco Viesti– Non è stato concesso alcun potere. Per quello bisogna attendere la firma, e poi la ratifica, di intese tra Stato e ciascuna regione. Il confronto politico, delle idee, si sposta quindi sul piano della conoscenza e della discussione di quei contenuti. Tra l’altro, essendo quella approvata una legge ordinaria, qualsiasi sua disposizione può essere modificata da una norma successiva. La battaglia è ancora lunga.” Certo da chi l’ha voluta sono stati raggiunti alcuni obiettivi: “la coesione della maggioranza“, un “anticipo del premierato” considerato che “i deputati di maggioranza, con questa legge, hanno deciso di privarsi del diritto-dovere di discutere a fondo i contenuti delle intese, cioè di riflettere su quali poteri, oggi incardinati nel legislativo nazionale, saranno ceduti.” Infatti, “a deputati e senatori spetterà, al termine del percorso un voto di mera ratifica; di giubilante approvazione delle scelte del capo.” Certo -scrive Viesti- ora “La strada per i sostenitori della secessione dei ricchi si è fatta più agevole, ma è ancora lunga.Per chi vuole opporsi, ci sono più piani. Il primo è quello della mobilitazione politico-culturale generale su questa assurda idea di Paese arlecchinesco.(….) Nel Mezzogiorno ci sono possibilità, come mostrano le posizioni molto perplesse del presidente forzista della Calabria, ma questo va fatto anche e soprattutto nelle città del Nord, finora troppo distratte. Il secondo è quello di marcare stretto il governo sui possibili contenuti delle intese, che inizialmente possono riguardare solo alcune materie (cosiddette non-Lep).E allora chiedere alla presidente: se questo cambiamento fa così bene all’Italia, perché ne nascondete gli effettivi contenuti? (…) Imsomma, il 19 giugno non resterà nella memoria della Repubblica come una giornata felice. Ma tempo e modo per contrastare la secessione dei ricchi ci sono.”