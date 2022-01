…e il segretario regionale dei radicali lucani, Maurizio Bolognetti, chiede le dimissioni del Ministero della Salute Roberto Speranza . Il riferimento è alla gestione dei pazienti che si siano infettati con Sars-Cov-2, per i quali è previsto un periodo di ”vigilante attesa” e la somministrazione di Fans e paracetamolo. Una misura, contestata dal comitato Cura Domiciliare Covid-19. Il Tar del Lazio, che si è pronunciato sull’argomento, ha evidenziato -in sintesi- come la direttiva ministeriale “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”. Questione che tocca la responsabilità dei medici nelle scelte delle terapie da applicare.



LA NOTA del segretario dei Radicali Lucani

Sentenza Tar Lazio, Bolognetti: Speranza rassegni le dimissioni

Medici messi nell’impossibilità di poter operare in scienza e coscienza, migliaia di decessi non figli del Covid, ma di scellerate linee guida che hanno tra l’altro contribuito ad intasare ospedali e Pronto Soccorso.

Se così stanno le cose, ed è indubitabile che stiano così, dopo la sentenza del Tar Lazio, a maggior ragione, il Ministro Speranza dovrebbe avere la dignità di rassegnare le dimissioni.

Oggi più che mai non posso che ribadire quel che vado sostenendo dal marzo 2020: coloro che hanno gestito questa lunghissima emergenza sanitaria dovrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omicidio plurimo colposo e strage.

In queste ore gioverà ricordare ai troppi smemorati di Collegno non l’attualità ma un recente passato, immediatamente sepolto e inghiottito da un silenzio omertoso: le parole pesanti come pietre pronunciate da Guido Rasi nel maggio 2021, allorché ebbe ad affermare che c’erano stati troppi morti a causa di errori nella standardizzazione delle cure e che l’approccio vigile attesa-tachipirina era stato troppo “minimalista”.

Allora come oggi tocca ripetere: non minimalista, ma criminale!