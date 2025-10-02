Vicende politiche? Si risolveranno, intanto continuiamo a lavorare

E’ in sintesi quanto ha detto il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, nel corso di una conferenza stampa svoltasi al rione Spine Bianche in quel manufatto in mattoncini, già sede di scuola materna e poi di un incolore Visitor Urban Center, che merita senz’altro una denominazione in italiano e funzioni operative al servizio per la città e della storia della buona architettura e dell’urbanistica della tradizione del dopoguerra. Nicoletti ha parlato a braccio, dando un’occhiata di tanto in tanto a un quaderno di appunti, per parlare dei diversi settori, di quanto è stato fatto finora e di quanto messo in cantiere da una giunta, finora incompleta, ma che ha prodotto dal 7 luglio a oggi 130 delibere. E lavorare di buzzo buono, nonostante le problematiche di avvio, con tante deleghe per ciascun assessore- sindaco compreso- tra emergenze, scadenze, necessità di riprendere quanto era stato accantonato, rispondere con puntualità allo slogan della campagna elettorale ‘’ dal sogno al bisogno’’ nel sociale non era facile. Il primo cittadino, sintetizziamo, va avanti ma si mantiene sulle generali- e né poteva essere diversamente- con un ‘’confronto in corso’’ dentro e fuori la coalizione che lo ha eletto e con le opposizioni che hanno mandato più di un segnale sui numeri, facendo riferimento a quanto emerso dalle elezioni. Nel frattempo si continua ad andare avanti, senza due assessori che rappresentano una porta aperta per eventuali intese non meglio precisate, aldilà dei rumors che restano ancora tali, le commissioni che devono eleggere i presidenti e una presidenza del consiglio gestita ‘’a costo zero’’ da Donato Braia consigliere di opposizione.



E per quell’incarico la ruota dei papabili gira a vuoto sui vari versanti dell’assemblea consiliare, in attesa di quelle intese che potrebbero portare a novità nei prossimi giorni…Quando? Non per il consiglio del 6 ottobre, naturalmente. Fine ottobre o fino all’approvazione del bilancio? Qualcuno dalla sala rassicura che è tutto risolto…Nicoletti non si è sbilanciato ribadendo che la giunta non è ferma ma continua a lavorare, guardando- per esempio- alle opportunità di Matera 2026 capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). E l’obiettivo sono le risorse per sostenere la programmazione, che ha avuto un avvio con la riapertura ( e non era scontato) della Cava del Sole con il concerto del Deejay Time e la riproposizione del progetto ‘’Cielo Stellato’’ che avrà una vetrina al TTG di Rimini. Servono risorse. Il Comune ha stanziato 500.000 euro per la Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’ e si attende che facciano altrettanto Regione Basilicata e Ministero per i Beni Culturali. Ma si guarda anche alla filiera dell’innovazione con la Casa delle Tecnologie, punto di riferimento di una filiera che fa rete, ma per la quale occorrerà risolvere alcuni problemi come la mancata spesa di ‘’pochi’’ milioni di euro e un possibile rifinanziamento. Una osservazione lungimirante visto il ridimensionamento, tutto locale, nonostante le sollecitazioni dell’ex presidente dell’Ue David Sassoli, che ha riguardato la Fondazione.



Nicoletti ha ripreso la vecchia intesa di cooperazione del 2023 con la città araba di Alula. Si sta lavorano all’avvio dei corsi del Centro sperimentale di cinematografia con una dotazione finanziaria regionale pluriennale. In via di soluzione anche il futuro, ma non ne conosciamo i contenuti, della Biblioteca ‘’ Tommaso Stigliani’’ con il coinvolgimento di Regione, Provincia, Comune e Università. Spazio al welfare e con l’approvazione, per esempio, delle linee di intervento per il superamento delle barriere architettoniche. Annunciato la riapertura di Casino Padula, del regolamento per le associazioni di quartiere, la ripresa del piano strutturale, del confronto con l’Ater per la realizzazione di 33 alloggi in contrada san Francesco e l’attivazione di un piano di irregimentazione idraulica del centro storico che dovrebbe evitare le ‘’spettacolarizzazzioni’’ sui social del recente passato in caso di nubifragi. E, a proposito di centro storico, il tema delle subconcessioni di immobili affidati a privati in relazione alle legge 771/86 l’Amministrazione comunale intende potere rivedere alcuni aspetti normativi che al momento non facilitano la soluzione del problema.Da quella ‘’voce’’potrebbero venire introiti interessanti per le casse comunali, tenendo conto dei cambi di destinazione d’uso e senz’altro migliorativi di quel patrimonio immobiliare che tuttora è pubblico. Nicoletti è un fiume in piena e potrebbe parlare per ore. Un accenno alla necessità di riqualificare l’edificio comunale, realizzato quasi 50 anni fa, sul piano energetico della manutenzione. E poi la sicurezza stradale con il rifacimento della segnaletica, l’istituzione dei turni serali della polizia locale e probabilmente del vigile di quartiere per il quale occorrerà potenziare gli organici. Figura della quale si avverte l’esigenza per la prevenzione dei reati e il degrado di giardini e arredo urbano…dove c’è la segnaletica, con tanto di avvertenza per quanti dovessero violare le disposizioni, ma nessuno che la faccia rispettare. Basterebbe un passaggio di tanto in tanto. Ai vigili sarà assicurato un corso di lingua inglese, per poter interloquire con i turisti.



In compenso l’Amministrazione ha acquistato delle gabbie per la cattura dei cinghiali. Quanto all’ambiente si sta lavorando al prossimo bando rifiuti, al completamento del secondo centro di raccolta rifiuti di via Gravina, a riqualificare spazi verdi privi di piantumazione e al ripristino di giochi per bambini, come ha precisato l’assessore all’ambiente Rocco Buccico. E poi i trasporti, con le problematiche del terminal bus, i disagi di una soluzione provvisoria in via Ugo La Malfa e dintorni anche per i residenti a causa della presenza continua di autobus e di quella ‘’stazione’’ di via don Luigi Sturzo priva di ‘ripari’’ per i viaggiatori. Interlocuzioni in corso con Fal e Regione. Ma non si sa ancora nulla sui tempi, per chiudere il cerchio. Mica facile. Tanta carne al fuoco anche per lo sport con ‘’tempi brevi’’ come ha assicurato l’assessore allo sport Giuliano Paterino per il parco del campo. Giunta Nicoletti in partita per far girare la palla, ma facendo attenzione- e questo in politica può accadere- che il pallone finisca in tribuna rallentando l’attività dell’Amministrazione…