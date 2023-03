Vicenda Teatro Duni. Ora serve buon senso

Si poteva evitare? Con il senno di poi…Ma ora la realtà, dopo la Sentenza del Tribunale di Matera, che ha accolto le istanze della società Navona srl, c’è il rischio che una vicenda tormentata – come quella del progetto di riqualificazione del cineteatro Duni rischia di subire ulteriori rallentamenti. E questo proprio alla vigilia di un finanziamento regionale per completare l’intervento e l’avvio dell’appalto e per il cantiere. L’Amministrazione comunale, da quanto abbiamo appreso, sta riflettendo sulle cose da fare per scongiurare che si vada a un fermo del progetto. Sarebbe una iattura per quanti ci stanno lavorando da tempo, come l’architetto Luigi Acito, gli uffici tecnici Comunali, gli amministratori e per una città che ha affrontato l’anno da capitale europea della cultura senza il glorioso teatro Duni, progettato da Ettore Stella. Registriamo una nota congiunta dei consiglieri comunali Pasquale Doria ( Materacivica) e Nicola Casino ( Forza Italia) per attivare un accordo bonario. Servono mediazione e buon senso nell’interesse della città. Ma in tempi brevi.



Teatro Duni, urge accordo bonario

Cine-Teatro Duni, ormai la frittata è fatta. A questo punto, il muro contro muro non ha senso. Si pensi piuttosto all’interesse superiore della città, privata ormai da anni del luogo più nobile dedicato al mondo dello spettacolo. Questa “mutilazione” non può protrarsi all’infinito. L’invito, sereno e di carattere costruttivo, non può che essere uno solo: si trovi un accordo bonario tra le parti, una soluzione – magari auspice anche il Tribunale – per non fermare un processo di riqualificazione in atto. Urge un punto d’incontro specialmente per procedere alla doverosa restituzione di un tempio della cultura materana reso muto, nonostante l’acclarata qualità architettonica e sulla quale nulla altro bisogna aggiungere che non sia già da tempo noto.

Insomma, è il caso di pagare quello che c’è da pagare e di andare avanti, la comunità non può permettersi il lusso di perdere anche questo treno. Si cerchi una rapida conciliazione tra le parti per non rimandare ulteriormente la cantierizzazione delle opere e, soprattutto, per evitare eventuali pericolose ed onerose derive vandaliche.

E’ il caso di lasciare a chi di competenza, poi, la ricerca di eventuali responsabilità. Si tratta di una fase successiva ma, nel frattempo, oltre al danno si potrebbe aggiungere il carico di non poco conto della beffa causata dalla perdita dei finanziamenti.

I consiglieri comunali

Pasquale Doria

Nicola Casino