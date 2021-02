Chiamatela pure città provinciale, e nel modo di pensare e di fare lo è, ma nella Città dei Sassi la vicenda tuttora in corso e non ancora chiusa delle nomine nello staff del sindaco Domenico Bennardi, sta diventando un tormentone di commenti incentrati su trasparenza, inopportunità, inesperienza, ottusità, imposizioni, rischi di ricorsi e ritardi nell’affrontare problemi contingenti come quello dell’economia -e di quella del turismo in particolare- che langue. Per farla breve Matera, questa esposizione mediatica, che avrà un passaggio in consiglio comunale con le interrogazioni dei consiglieri Nicola Casino ( Forza Italia) e Pasquale Doria ( Matera Civica), se la sarebbe potuta risparmiare. E con una domanda ricorrente: Perchè il sindaco, che aveva bisogno sin dal primo momento, quattro mesi fa, non ha nominato subito le figure professionali del quale aveva bisogno, così come avevano fatto altri predecessori in passato? Sarebbero seguito le inevitabili polemiche del momento, come abbiamo registrato in passato, ma le persone di fiducia – perchè così deve essere in uno staff- avrebbero cominciato a lavorare da subito. Gli altri l’hanno fatto , questa volta – viste da fuori- si è perso tanto tempo, imboccando strade tortuose , magari con qualche consiglio errato, quasi una scivolata su una buccia di banana che con un pizzico di decisionismo in più si poteva evitare. E qui viene fuori l’aspetto dell’esperienza del coordinamento dello staff che, per tanti, andava affidato a figura che conoscesse macchina comunale e territorio. Materani e alcuni consiglieri, anche di maggioranza, avrebbero preferito ”per non perdere tempo” che le funzioni di capo di gabinetto fossero affidate all’esperienza. Due nomi su tutti : Antonio Materdomini, che per il M5S, è stato in trincea tra consiglio, commissioni e battaglie sui temi diversi e Valeriano Delicio ex assessore alla mobilità e sindacalista, dotato di senso pratico.



Accanto a loro, figure di fiducia, anche gli altri,osservazioni a parte, si potevano nominare evitando procedure che offrono il destro a possibili ricorsi da parte degli esclusi.



Il sindaco Bennardi, ricordiamo, ha difeso le scelte https://giornalemio.it/politica/nello-staff-scelte-di-competenza-e-fiducia-non-sono-cambiali-elettorali-allincasso/ e, pensiamo, farà altrettanto in consiglio comunale. Dibattito destinato a durare sia sulle scelte maturate finora che per quelle da completare. Gli oppositori, intanto, non mollano. Lo confermano le prese di posizioni con argomentazioni di evidenza del consigliere e dottore in giurisprudenza Nicola Casino e di valutazioni politiche del commissario dell’Udc Giovanni Angelino. Ai materani, nelle piazze reali e virtuali, resta il dubbio da senno di poi : Ma si poteva evitare?

L’INTERVENTO DI NICOLA CASINO

LEONARDO RUBINO LAVORAVA PER IL COMUNE DI MATERA DA DICEMBRE: LA MAIL CHE INCHIODA BENNARDI



Sulla vicenda della scelta dei membri dello staff del Sindaco di Matera, il consigliere comunale capogruppo di Forza Italia, Nicola Casino, ha pubblicato una mail che inchioda il primo cittadino Domenico Bennardi alle proprie responsabilità dimostrando che ben prima della pubblicazione dell’avviso Leonardo Rubino già operava nello staff del sesto piano pur senza averne alcun titolo, e dunque il bando che ha illuso 137 giovani sarebbe un bando perfettamente inutile perche già “predestinato”. “La mail in questione -afferma Casino- risale allo scorso 22 dicembre 2020 e viene inviata da Leonardo Rubino alla segreteria del Sindaco e da quest’ultima inoltrata ai consiglieri comunali per invitarli ad un video incontro dal titolo ‘Patto sul turismo’. Ad insospettirmi è stato il fatto che la mail fosse stata inoltrata alla segreteria del primo cittadino da un indirizzo ufficiale del Comune di Matera: leo.rubino@comune.mt.it. Dunque in data 22 dicembre Rubino era di fatto già operativo nello staff del sindaco tanto da avere addirittura una mail personale creata sulla posta istituzionale del Comune di Matera dalla quale “organizzava” iniziative da far diffondere alla segreteria del sindaco. Ho provveduto subito a segnalare l’anomalia della cosa al Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Materdomini contattandolo nella chat whatsapp “Conferenza dei Capigruppo”. Materdomini mi rispondeva testualmente: “Ho appena verificato in Segreteria, quella mail è stata creata per fare delle prove tecniche ad uso interno ed erroneamente il segretario ha inoltrato una mail che invece doveva essere riscritta. Buona Giornata”.

Dunque Materdomini liquidava la questione ridimensionandola a delle “prove tecniche” dimenticando il suo ruolo di garante della legittimità come Presidente del Consiglio Comunale”. La conferma che non si trattava di prove tecniche ma di un posto già assegnato a Leo Rubino è arrivata 37 giorni dopo, quando Rubino è stato chiamato nello staff del Sindaco dopo aver superato una selezione che lo ha visto vincente su altri 137 profili insieme a Giancarlo Mazzei.

“Alla luce di questa vicenda – conclude Casino- dai contorni poco trasparenti, mi sento in dovere come consigliere comunale di chiedere pubblicamente scusa ai 137 partecipanti all’avviso pubblico che ambivano a ricoprire un ruolo professionale nello staff del sindaco, ignorando che i giochi erano già fatti. Forse anche il Sindaco Bennardi dovrebbe chiedere ufficialmente scusa ai tanti giovani che hanno partecipato al bando credendo nella trasparenza delle istituzioni, anziché chiudersi in un imbarazzante silenzio che getta ombra sul Comune. Con il beneplacito del Presidente del consiglio Comunale, Antonio Materdomini”.



E QUELLO DI GIOVANNI ANGELINO

Angelino (Commissario UDC provincia di Matera): “Con le nomine nello staff di Rubino e Mazzei nel suo staff il sindaco Bennardi si conferma Pinocchio, chieda scusa agli altri 137 partecipanti al bando e ai cittadini materani”

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il sindaco Bennardi ha nominato per l’ufficio staff degli organi di direzione politica del Comune di Matera Leonardo Rubino, compagno convivente del sottosegretario Mirella Liuzzi in quota Movimento 5 Stelle e un attivista storico dei pentastellati materani, Giancarlo Mazzei.

Al bando hanno partecipato 139 cittadini, molti dei quali laureati. Premesso che il sindaco Domenico Bennardi aveva la facoltà di scegliere persone di fiducia, facoltà esercitata con la scelta di Rubino e Mazzei, entrambi in possesso di un diploma di scuola media superiore e non di una laurea, con la stessa onestà intellettuale adesso il sindaco di Matera deve chiedere scusa agli altri 137 cittadini che hanno partecipato al bando, visto che sono stati probabilmente illusi di poter trovare un’occupazione a tempo pieno, sia pure a tempo determinato.

Le scuse ovviamente dovranno essere estese a tutti i cittadini materani che non meritano di assistere ogni giorno a dichiarazioni di facciata che non giustificano affatto queste scelte politiche, legittime sotto il profilo legale e giuridico ma evidentemente contrarie ai valori sbandierati ai quattro venti dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Si parlava di onestà e di cambiamento ma finora al Comune di Matera sono stati solo sistemati i parenti e gli amici. Se non possono essere considerate cambiali elettorali all’incasso il sindaco Bennardi ci illumini sulla nuova terminologia con cui possono essere definiti questi comportamenti e queste scelte politiche. La realtà, caro sindaco Bennardi, è che i materani hanno già capito di che pasta sono fatti i grillini e se Lei aveva il diritto di scegliere persone di fiducia e competenti, anche se la competenza è tutta da dimostrare, non ci venga a dire che non sta pagando cambiali elettorali perché, come sa, le bugie hanno le gambe corte e poi si ritrova il naso come quello di Pinocchio. Una cosa è certa: i materani non hanno certamente i prosciutti agli occhi e sanno distinguere il grano dal loglio.