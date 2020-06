” Passi per la gestione, gli affidamenti…ma è allucinante le giustificazione fornita dal Comune di Matera dopo gli approfondimenti sulla presenza di persone, sanzionate dalla Polizia, nel Palasassi durante il periodo di confinamento domiciliare…E’ una presa per i fondelli, per non dire altro”. Sono i commenti in sintesi del consigliere comunale pentastellato Antonio Materdomini, amministratore condominiale per professione che è abituato a fare i conti e a portare in bilancio passività, morosità e contraddizione”. E la vicenda del Palasport di via della Nazioni Unite, con adulti ed estranei sanzionati, le interrogazioni seguite e le risposte fornite dall’Amministrazione per una ‘ visiera di sicurezza ” da consegnare, con l’arrivo concomitanti di amici con i loro figlioli, sfuggiti al controllo dei genitori e finiti a giocare sul parquet, – da quanto emerso in consiglio comunale – non avrebbero fatto chiarezza sul ”perchè e per come” sia accaduto. Anzi a detta del barbuto Materdomini, che ha fatto un voto a San Virus a Corona, le perplessità sono aumentate. Tanto da fare una ricostruzione passo dopo passo su ”strane coincidenze” e contraddizioni con quanto accertato dalla Polizia di Stato, che ha descritto la presenza di adulti e bimbi in tenuta ginnica sul parquet ad allenarsi e citato le continue proteste dei residenti sugli allenamenti in palestra. Il filmato estrapolato dalla registrazione dei lavori consigliari e riportato sulla pagina social del consigliere si conclude con giudizi che spaziano dall’allucinante alla presa per i fondelli. Qualcuno ”sportivamente” ha sorriso. E Materdomini la riporterà in bilancio per i comizi della campagna elettorale.