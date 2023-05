Viale : Lotta Continua? Tra ”Mea culpa”, realismo ed eredità …

…per i giovani, che possono e devono impegnarsi per una alternativa tutta da costruire mettendoci passione, progetto, impegno, lotta… Guido Viale, leader di un movimento che continua a far parlare di sè per il ruolo svolto in una fase controversa e difficile della Prima Repubblica, a Matera per la presentazione del libro ” Niente da dimenticare. Verità e menzogne su Lotta Continua» (Interno 4) è lapidario sulla possibilità che prenda corpo un progetto di Sinistra. Lo abbiamo sentito prima della presentazione al Birrificio 79 , organizzata dall’Associazione ” Energheia”, in un sabato piovoso e alla presenza di un pubblico composto da ex militanti, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e da quanti ( e tra questi giovani) volevano capire perchè a Sinistra non si riesce a combinare nulla di buono. Poche idee, tante spaccature e inconcludenza, con un astensionismo in crescita e una capacità di reazione limitata. Materiale da psicanalisti della politica. C’è un bisogno di Sinistra nel BelPaese e Viale su questo aspetto è realista.



” La vedo malissimo – dice l’ex leader studentesco.Non c’è nulla ed è grazie a questa assenza che siamo governati non dalla Destra, ma dall’estrema Destra : chi è causa del suol mal pianga sè stesso. Il futuro è nero, ma si deve ripartire da qualche cosa. No,dalla voglia di ricostruire la Sinistra, perchè quella è morta per sempre.Ma raccogliendo tantissime persone che si stanno adoperando per cambiare questo Paese o un pezzo di questo Paese.Sono persone attive , molto più attive che in altri Paesi dove,invece, si vedono molto di più nelle manifestazioni di massa , come in Francia ma anche con scioperi in Inghilterra o in Spagna. Da noi queste cose non si vedono più da un bel pezzo . Aggiungo, poi, che quelli che frequentano il Paese si accorgono che in ogni realtà ci sono situazioni, comitati, gruppi politici o culturali o dei lavoratori che si organizzano e cercano di cambiare le cose, partendo dal loro piccolissimo orticello dove sono confinati. Legami generali, manifestazioni di massa per ora non ce ne sono.Temi su cui lavorare ce ne sono tanti.

Prima del covid c’è stato un grande movimento di massa come il Friday for Future (il venerdì per il futuro avviato da Greta Thumberg) che ha messo in moto nel mondo sei milioni di ragazzi, in Italia alcune centinaia di migliaia soprattutto a Milano dove vivevo. Ma in parte è stato stroncato dalla pandemia e,in parte perchè non ha avuto tempo e nè forse capacità,nè supporti, per elaborare una strategia più articolata che non si reggesse solo sulla grande mobilitazione o su un programma generale da presentare al governo, partendo dal fatto che da quell’orecchio lì il governo non ci sente. Quindi non è quella la strada da percorrere , ma quella di prendere iniziative là dove ci sono i protagonisti, per esempio nelle scuole”. Servono a questo punto Potenziali leader per fare massa critica, essere punti di riferimento. Ma anche su questo aspetto Viale dice le cose come stanno.

” Non ci sono leader e direi di non cercarli nemmeno -commenta Viale. Conosco la referente principale di Friday for future di Milano, coordinatrice nazionale, straordinaria, bravissima che in presenza di una situazione diversa come potrebbe evolvere, nella migliore delle ipotesi, ha tutti i numeri per essere una dirigente di un grande movimento di massa.Ma per adesso è inutile andarla a richiamare su questo ruolo , perchè prima occorre mettere in piedi cose concrete”. E in politica? Un volto nuovo come Eli Schlein, alla guida di un partito,il Pd alla ricerca di una identità da quando è nato.



” Non so. La Schlein è una ragazza simpatica – afferma lo scrittore- Si è data da fare bene su certi temi, come l’emigrazione, quando era parlamentare europea . Poi , certo, non ha aiutato a raccogliere simpatie il suo ruolo di vicepresidente della Regione Emilia Romagna, perchè si è legata ad una Amministrazione che ne è fatte di tutte e di più, in particolare contro l’ambiente, ma anche contro i lavoratori, la salute . Indubbiamente la sua elezione ha raccolto delle adesioni da persone che il Pd non l’avrebbero mai votato . Ha vinto perchè ha preso i voti dei non iscritti . Però il suo inizio non è stato brillante . Oggi una questione dirimente sono le armi all’Ucraina e il sostegno che si dà alla guerra in Ucraina. Secondo me lei si sta bruciando le adesioni di milioni di italiani che anche in base ai sondaggi non sono assolutamente d’accordo con questa politica . Non vogliono essere trascinati in una situazione di guerra totale e pensano che ci siano gli spazi – pensano al Papa, ad altri- per arrivare a una mediazione, a un cessate il fuoco per evitare che continuino a morire decine di migliaia di ragazzi da tutte e due le parti.E’ la cosa più importante in questo momento è che si trovino i termini di un accordo, che salvaguardino non gli interessi degli Stati ma ”i diritti delle popolazioni”

E allora non ci resta che difendere la Costituzione? ” Questo in primis – dice Viale.Ma non basta . La Costituzione è un quadro di riferimento fondamentale . Va fatta vivere nel concreto , con forme di vera partecipazione democratica su leggi, obiettivi concreti che possano essere raggiunti o mobilitati e poi riuscire a collegare tutte le situazioni. Non mi pare che la Schlein sia adatta ad assumere un ruolo in questa direzione ”. Se il presente è questo, dal passato si cercano lumi, spunti per saperne di più e la lettura del libro, per molti dopo la presentazione, potrà fornire spunti di riflessione o di proposta. L’eredità di Lotta continua,una esperienza finita con il congresso di Rimini. ”Intanto è rimasto un grande affetto, una grande solidarietà -aggiunge Viale- come ho notato nel giro di presentazioni tra Bari, Altamura e Matera, con gente della mia generazione ma anche giovani. Si vede che Lotta continua ha lasciato non solo un rimpianto ma anche un orgoglio di averne fatto parte . Ma questa non è una base per un rilancio dell’azione politica . Indubbiamente non va dimenticata l’esperienza di Lotta continua,in particolare l’attenzione verso persone diverse, i compagni di lotta, soprattutto quando sono di origine sociale, culturale differenti, ma con cui si possono fare delle cose in comune, che è la caratteristica che l’ha tenuta unita per otto anni. Ed è, se vogliamo, la ricetta per costruire qualcosa di nuovo, ma che venga messa in pratica da chi deve essere protagonista di questa ripresa della lotta e della democrazia ,che in Italia sono le nuove generazioni” .



Errori? Mea Culpa? nella storia di Lotta Continua ce ne sono e non vanno ignorati.

” Certo di ”mea culpa” ne abbiamo tante – ammette Guido Viale.Non mi ritengo, però, responsabile di aver sciolto Lotta continua, perchè non l’abbiamo mai fatto, perchè si è dissolta da sola, perchè erano venuti meno i presupposti della sua esistenza, nelle forme in cui ha funzionato nei primi anni della sua costituzione. Indubbiamente noi avevamo perso,come tutta la sinistra extraparlamentare di allora e della Sinistra, non parliamo della Sinistra ufficiale che è peggio ancora, il contatto con una parte consistente della realtà. Su due fronti , soprattutto,che sono il femminismo che è cresciuto al nostro interno e che non abbiamo visto crescere e del quale non ne abbiamo colto la portata innovativa e strategica che aveva e l’ecologia. Anche lì abbiamo avuto, al nostro interno Alex Langer come militanti, ma anche di questo tema si è parlato troppo poco. Oggi questi due temi si ricongiungono in un movimento che si chiama ”ecofemminismo” che, secondo me, a livello internazionale è uno dei punti di elaborazione di una riconsiderazione dell’analisi del capitalismo e, soprattutto, nella elaborazione di una prospettiva di cambiamento è più innovativa e creativa . E’ un tema da riprendere, valorizzare. Il fatto che non siamo stati capaci di farlo a tempo debito ha portato non solo alla scomparsa di Lotta Continua ma della Sinistra più in generale . Il ” 68” è stato un movimento mondiale, ma è refluito in tutti i Paesi, ma nessuno ha saputo organizzarne la continuità ”



Continuità che hanno saputo portare avanti , per proprio conto, quelli che sono stati definiti ”traditori’ che,da Sinistra,e a sinistra di questa hanno fatto il ”salto della quaglia” per opportunismo, mettendo da parte coerenza, ideologie, militanza. ” Ce ne sono stati anche in Lotta continua – dice Guido Viale- come in altri gruppi. A Bari, polemizzando, con un compagno del Pci che ce l’aveva a morte con Lotta continua, parlando proprio di questo e di quanti sono passati con Berlusconi, gli ho chiesto se sapesse dove erano andati a finire molti ex dirigenti del suo partito. E’ un problema che riguarda tutti . Insisto che va sfatato questo mito della lobby di Lotta continua. E’ un falso storico assoluto. Ci sono diversi compagni, tra l’altro dotati di capacità di maneggio non indifferente, che hanno fatto le loro carriere, le loro scelte. Ma la stragrande maggioranza dei compagni di Lotta continua, eravamo alcune decine di migliaia, ed eravamo molto selettivi, anche dopo lo scioglimento, hanno continuato a fare le loro lotte a scuola, come insegnanti, in fabbrica partecipando nel sindacato, che prima evitavamo ,nelle associazioni culturali, negli ospedali . Nell’ Esercito no, visto che hanno eliminato la Leva obbligatoria, che era una delle nostra basi di azioni e di reclutamento”. Scontato chiedere all’autore di tante lotte se sta lavorando ad altri progetti.Dopo questo libro un altro ?



” Ho 80 anni e mi fermo qui – conclude un lucido protagonista della storia di Lotta Continua . Forse l’editore vuole ripubblicare i miei scritti come ” Prendiamoci la città” che è stato un cardine del nostro programma . Ho un editore, che ha 50 anni, non ha vissuto quel periodo e pubblicando il mio libro, accompagnandomi in alcune delle presentazioni si è innamorato di Lotta continua. Un iscritto postumo.., che pubblicherà il Canzoniere di Lotta continua, che dovrebbe uscire dopo l’estate”. Da Lotta..alle canzoni di Pino Masi su una storia tra le tante ,insieme a quelle di altri movimenti.Storie di quegli anni su cui riflettere e chissà che non si trovi il bandolo della matassa per rimuovere le cause dell’astensionismo crescente del BelPaese, che indebolisce la democrazia, del qualunquismo, del disimpegno e del far finta di nulla che la Costituzione continua a ricevere picconate, con riforme striscianti e palesi che spaziano dal presidenzialismo all’autonomia differenziata al ritorno del precariato del lavoro. Meno indifferenza e più partecipazione …serve una reazione.

