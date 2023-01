Via Don Sturzo a Matera: Gruppo regionale M5S finanzia indagini geologiche, geotecniche e geofisiche

E’ sicuramente una buona notizia la decisione assunta dal gruppo regionale di Basilicata del M5S che ha deciso di essere concretamente al fianco delle famiglie sgomberate a Matera in Via Don Sturzo, che si è fatto carico dell’onere finanziario delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche, necessarie per giungere alla individuazione delle cause delle lesioni riscontrate. Questo il comunicato diffuso da Gianni Perrino e Gianni Leggieri, non prima di aver materialmente accreditato la somma sul conto condominiale:

“Durante l’ultima seduta del 2022 abbiamo annunciato una mozione per impegnare la giunta a sostenere le dodici famiglie dei condomini di via Don Sturzo a Matera, che dal 4 novembre scorso sono fuori dalle proprie abitazioni a causa di un’ordinanza sindacale di sgombero. Tra le famiglie sfollate vi sono anche situazioni abbastanza delicate dovute allo stato di salute di alcuni inquilini.

Come Gruppo Consiliare M5S, in attesa che la regione prenda un impegno, abbiamo deciso di dare un segnale di vicinanza a queste dodici famiglie: attraverso una donazione di circa 7500 euro, abbiamo contribuito al finanziamento di una serie di indagini geologiche, geotecniche e geofisiche necessarie per comprendere le cause che hanno portato alla formazione delle crepe nelle abitazioni.

Crediamo sia opportuno mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché queste famiglie possano riappropriarsi al più presto delle loro abitazioni. Infine auspichiamo un intervento concreto della regione per garantire un contributo economico per la sistemazione temporanea di queste persone.”