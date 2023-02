Vi potete dare la testa contr u’ parèt. Ma la Asm non si tocca!

Espressione colorita, ma le cose stanno proprio cosi…Ci hanno provato i consiglieri di opposizione in consiglio regionale, sindacati, associazioni di diversa estrazione, esponenti di partito come il commissario dell’Udc della Provincia di Matera, Giovanni Angelino, ma il presidente della giunta regionale Vito Bardi continua a tirare dritto sulla situazione gestionale e sulla carenza di funzioni, servizi, personale medico sopratutto nelle strutture dell’Azienda sanitaria di Matera. I responsabili dello sfascio andrebbero individuati e rimossi, compresi quelli che li hanno scelti e fatti insediare. E qui casca l’asino, come ripetere un antico detto tradizionale. La politica, ieri come oggi, ha le sue colpe e fa finta di non sentire, vedere e non parla, rinviando tutto alle chimere fallimentari degli ospedali di continuità e case della salute – come già accaduto in Lombardia, dove la Sanità privata è preponderante. E la carenza di medici è alla base dello scarso funzionamento delle residenze sociali per anziani o di ospedali per acuti , come quello di Stigliano. La Asm, in proposito, ha pubblicato un bando per medici che vogliano lavorare all’ospedale di Stigliano, che ha una pianta organica davvero risicata. Sull’argomento interviene ancora una volta il Fials, deluso da quanto ascoltato a Potenza presso l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo sulla scontata e deludente fotografia sullo stato della sanità regionale, che chiede una accelerazione delle procedure di accreditamento per le Rsa.



la nota dell’Udc di Matera

“Situazione sempre più drammatica all’Ospedale di Matera, Bardi rimuova la Pulvirenti dall’Asm”

La situazione dell’ospedale di Matera è diventata sempre più drammatica. E sento il dovere, in qualità di esponente politico dell’Udc, di tornare ad occuparmi dell’emergenza sanitaria che riguarda il territorio di Matera e provincia. Caro presidente Bardi la Regione Basilicata non può continuare ad ignorare le situazione disastrosa in cui versa l’ospedale di Matera. Eppure l’Asm attraverso il direttore generale Sabrina Pulvirenti informa con toni trionfalistici che sono state assunte 12 nuove professionalità nel settore amministrativo. Premesso che quando 12 persone trovano un lavoro è sempre una buona notizia dispiace constatare che queste persone sono state purtroppo assunte a tempo determinato e quindi non c’è stare molto allegri. La situazione che va cambiata invece è quella sul versante medico e infermieristico. L’emergenza è sempre altissima e non capisco perché Bardi si ostini a difendere a tutti i costi il direttore generale Sabrina Pulvirenti. Quando le cose non vanno bene occorre prendere provvedimenti e quindi mi auguro che la Regione Basilicata, attraverso il Governo Bardi, rimuova quanto prima la Pulvirenti dal suo incarico. Non si può continuare a illudere i cittadini con notizie che riguardano posti di lavoro precari all’Asm per tentare di nascondere i problemi evidenti che riguardano la struttura sanitaria materana. Bardi dovrebbe fermare la sua campagna elettorale e cominciare ad occuparsi seriamente dell’ospedale di Matera.

Ci siamo occupati diverse volte della stato in cui versa l’ospedale di Matera ma siccome non è cambiato praticamente nulla torniamo a chiedere a Bardi di dare finalmente una scossa all’Asm a partire dal cambio del direttore generale. Non si può giocare con la salute dei cittadini ma questo governo regionale continua a farlo dal giorno in cui si è insediato. Non si può continuare in questo modo e mi auguro che davvero Bardi intervenga in maniera drastica per porre fine ad una gestione imbarazzante da parte dell’Asm. Se un direttore amministrativo appena nominato si dimette, ufficialmente per motivi personali, dopo sono stati sollevati dubbi di legittimità sulla nomina vuol dire che c’è qualcosa che non va e chi gestisce l’Asm, la Pulvirenti, non è in grado di svolgere il suo ruolo. Adesso la misura è colma, Bardi la rimuova dall’incarico.



IL Comunicato Stampa DELL’AZIENDA SANITARIA DI MATERA

L’ASM cerca medici e operatori socio sanitari per l’ospedale distrettuale di Stigliano

Domande da inviare entro il 16 febbraio 2023

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha pubblicato ieri, 2 febbraio, quattro avvisi per assumere nuovo personale da destinare all’Ospedale distrettuale di Stigliano e all’Unità Operativa Complessa di Lungodegenza Medica, presso lo stesso nosocomio.

Si cercano, in particolare, operatori socio sanitari, un Dirigente Medico di geriatria, un Dirigente Medico di medicina fisica e della riabilitazione, un Dirigente Medico di medicina interna. Gli avvisi sono pubblicati sul sito web dell’Asm all’indirizzo www.asmbasilicata.it dove è possibile prendere visione dei requisiti richiesti e delle modalità di presentazione delle domanda di partecipazione da inviare esclusivamente con procedura telematica. Per tutti i profili la scadenza è fissata al 16 febbraio 2023.

Grazie all’impegno costante dell’assessorato regionale alla Salute e della Direzione strategica dell’ASM, prosegue l’opera di potenziamento dei servizi sanitari del distretto collinare e montano della provincia di Matera. Con queste nuove assunzioni si potranno offrire ulteriori prestazioni sanitarie per la popolazione di queste aree svantaggiate dal punto di vista dei collegamenti, rispondendo in maniera sempre più puntuale ai bisogni dei cittadini.



Matera, 3 febbraio 2023

LA NOTA DEL FIALS

*Comunicato Stampa*

Mancano posti di RSA in Basilicata la Fials Matera chiede di accelerare le procedure per accreditamento strutture.

I Segretari Fials Matera Giovanni Sciannarella e Marco Bigherati chiedono all’assessore Francesco Fanelli e al Presidente Vito Bardi di accelerare le procedure di accreditamento per le Residenze Sanitarie Assistenziali.

Venerdì 27 gennaio 2023 una delegazione Fials Matera ha partecipato all’evento organizzato dalla Regione Basilicata per la presentazione del Piano Sanitario Regionale, in quel evento il Presidente di AGENAS dott Mantoan ha illustrato, sciorinando una serie di dati, la situazione disastrosa della nostra sanità. Tra i tanti record negativi si evince anche che la Regione Basilicata ha una carenza di strutture destinate alla assistenza agli anziani le RSA, questo è anche dovuto perché la procedura per concedere gli accreditamenti sono cavillose e vanno a rilento, così accade che diverse strutture come il Centro Geriatrico (San Raffaele) di Matera, così come tante altre sparse nel territorio lucano, struttura di nuova costruzione che potrebbe ospitare centinaia di persone e che potrebbe dare lavoro a tantissimi professionisti sanitari, Infermieri, fisioterapisti OSS ma anche altre maestranze come addetti alle pulizie, manutentori, giardinieri ecc.

non può operare a pieno regime perché la Regione Basilicata non gli concede l’accreditamento, inoltre noi di Fials Matera abbiamo presentato una nostra proposta per ridisegnare la nostra sanità che prevede di dislocare i reparti di geriatria appunto nelle RSA dove i pazienti lungo degenti potrebbero essere seguiti dai medici della Geriatria territoriale o dai medici Sumaisti così da evitare come accade adesso( in applicazione del Decreto Ministeriale 70 del 2015), di ingolfare gli ospedali che invece devono occuparsi delle acuzie.

Negli anni sono stati fatti diversi proclami da parte della politica per attrarre imprenditori da altre regioni e quando questi finalmente scelgono di investire in Basilicata, gli facciamo scappare perché la nostra burocrazia blocca le procedure, assurdo. Chiediamo di porter sbloccare il prima possibile queste situazioni per garantire piena operatività a queste strutture e dare alle famiglie la possibilità di scelta e offrire assistenza di qualità ai propri cari.