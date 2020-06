La politica gli si è sempre piaciuta farla sul campo, sui palchi, tra la gente con la passione e l’entusiasmo che gli prendono mano e voce, convinto come è – e come dargli torto – che in giro ci siano tanti nani, qualche ballerina ferma al ballo del mattone e tante teste di legno. Franco Vespe,astronomo e con un’altra passione, quella per gli scacchi, ha deciso ancora una volta di scendere in campo per una questione di principio : riportare a galla la ”Balena Giuliana” nelle casse da tempo e inserita in un progetto di recupero e di promozione davvero arduo, visto il tanto tempo passato prima di mettere mano a coscienza e portafogli. Ne parlerà nel corso di una conferenza stampa, lunedì 22 giugno a Matera, su basi scientifiche… e con rinnovata verve politica. Del resto lui tra i cetacei c’è sempre stato, visto che ha nuotato con la vecchia ”Balena bianca” la Democrazia cristiana ed è stato l’ultimo candidato sindaco a Matera per il PPI. Poi tante esperienze, delusioni, qualche azzardo, ma è andato avanti comunque e la scorza o matrice da cattolico popolare la tira fuori periodicamente. Con ”Giuliana” è diverso: dopo la scoperta sulle rive della diga di San Giuliano la custodia-oblio nelle casse, in attesa del da farsi. Vespe intende aiutarla a riprendere il largo, visto l’interesse scientifico che la sua scoperta ha destato. Lui, navigato capodoglio della politica locale, soffierà in piazza, sul palco per la sua ”Giuliana” …



MA PRIMA LA CONFERENZA STAMPA

Unione Sud con la sua balena Giuliana terrà una conferenza stampa in vista delle prossime elezioni comunali. Unione Sud e Giuliana intendono entrare in campo per il bene della Città. Hanno per Matera un programma ! Questi i cardini:

· Politiche sociali e del lavoro con impulso deciso all’edilizia popolare sovvenzionata

· Sfida da lanciare perché Matera ed il suo comprensorio abbiano infrastrutture adeguate per renderla parte della comunità nazionale italiana;

· Matera dal cuore antico ma con la testa nel futuro: la sfida dell’innovazione tecnologica, del trasferimento alle imprese e della creazione di una nuova economia al passo con il mondo che corre;

· Rilancio delle politiche turistico-culturali facendo sì che sia sempre Matera 2019 anche per i prossimi anni. ABBIAMO un SOGNO. Creare il IV polo turistico-culturale italiano dopo Roma, Venezia e Firenze: La nuova Magna Grecia coinvolgendo l’asse Basento-Bradanico, il comprensorio murgiano con Altamura, fascia ionica lucana e pugliese fino a Taranto e oltre, nella terra d’Otranto.

Garante di questo programma un vero e proprio gigante: la Balena Giuliana! Il più grande ritrovamento paleontologico del mondo stivato miserabilmente negli scantinati del museo Ridola. La faremo risorgere! Gettiamola in campo per sopperire ai disastri dei tanti nani che pullulano oggi sul miserabile palcoscenico della politica materana.

L’Incontro si terrà all’Hotel San Domenico alle ore 10:00 di Lunedì 22 Giugno 2020

Inteverranno:

Il fondatore di US: Sig. Fortunato Martoccia

Il rappresentante US di Foggia: Dott. Comm. Michele Pisciavino

Il rappresentante US Altamura: Sig. Michele Cornacchia

Il portavoce della Balena Giuliana: Sig. Francesco Vespe