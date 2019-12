Piano, piano, prima sottotraccia, ed ora -nel mentre si avvicina il 2020- cominciando ad emergere alle luci della ribalta, fanno capolino quegli aggregati che si apprestano ad affrontare la campagna elettorale per le prossime amministrative della oramai fu Capitale europea delle cultura.

Tra vecchie volpi che provano a rifarsi una “rivergination” per nulla improbabile (considerato il successo del più vecchio dei vecchi partiti sulla piazza qual’è la Lega) e un nuovo che stenta ad avanzare in modo chiaro, forte e convincente. Al momento non si intravede una proposta in grado di offrire nuovo ossigeno. E’, ovviamente, troppo presto per dire che ciò non vi sarà.

Nel frattempo registriamo (a seguire pubblichiamo il comunicato stampa che ne annuncia nascita e che da conto dell’evento di presentazione svoltosi ieri sera, a Matera, presso la Palestra Area 8) del progetto politico “Matera 2029” che, sebbene si proclami frutto di una “azione spontanea di impegno ed attivismo civico di un gruppo di cittadini amici – trasversale e anagraficamente variegato“, appare chiaramente essere il prodromo della futura lista di riferimento della premiata ditta “Antezza-Braia“.

Il progetto si paventa con un sito web su cui gli interessati potranno iscriversi per contribuire ad “elaborare un programma politico concreto e sostenibile” che punterebbe -si sostiene- a “capitalizzare al meglio questo vantaggio” conseguito nella esperienza di Matera 2019 “non solo in termini di immagine ma anche di competitività, purché la programmazione non si fermi ai piani alti dei palazzi della politica e del potere“. Con questa ultima affermazione che parrebbe un po osé considerata l’oggettiva frequentazione di quei palazzi da parte di taluni “animatori” del progetto stesso.

Al netto di queste prime osservazioni che balzano subito agli occhi, rileviamo l’affermarsi di questa prassi (che non riguarda solo questo progetto) di aprire dei” lavori in corso” per costruire un programma strada facendo, insieme ai cittadini. Che se da una parte sembra essere una dimostrazione di grande apertura e di costruzione dal basso del “che fare“, in realtà spesso nasconde il vuoto di proposta forte, di una idea della Città, costruita nel tempo per l’appuntamento elettorale, ed offerto come tale al giudizio degli elettori.

Ma siamo solo alle prime battute di una competizione che -comunque- obbligherà (come affermano giustamente i promotori di questo progetto) tutti coloro che vorranno cimentarsi nella corsa alla conquista della guida del Comune di porsi più o meno compiutamente, in modo più o meno convincente, il tema del “dopo 2019” magari con meno paiellettes e più sostanza.

Ecco a seguire il comunicato stampa di “Matera 2029”:

“Un nuovo inizio”.

E’ stato questo lo slogan scelto per la presentazione del progetto “Matera 2029”, svoltasi nella serata di venerdì nella Palestra Area 8, nella città capitale europea della cultura. “Matera 2029” è una piattaforma reale e virtuale che nasce con lo scopo di elaborare un programma politico concreto e sostenibile, e quindi possibile, in vista delle elezioni comunali materane della primavera 2020.

Il suo nome nasce da un’evidente prospettiva di visione decennale, che prevede una programmazione che non parta dal 2020 ma dal 2019: un anno cruciale per lo sviluppo della città e dal quale occorre ripartire per pianificare il suo futuro, facendo tesoro tanto dei pregi quanto dei difetti di questa esperienza. C’è ancora tempo per lavorare ad un progetto di crescita collettiva che possa permettere alla città di capitalizzare al meglio questo vantaggio, non solo in termini di immagine ma anche di competitività, purché la programmazione non si fermi ai piani alti dei palazzi della politica e del potere, ma lavori ad una strategia decennale basata sull’analisi dei bisogni e dei ‘sentiment’ della comunità, dagli imprenditori e i professionisti, dagli operai agli impiegati, passando per gli studenti e gli anziani, all’insegna dell’inclusione.

“Matera 2029” nasce come azione spontanea di impegno ed attivismo civico di un gruppo di cittadini amici – trasversale e anagraficamente variegato – che, molto spesso, si sono ritrovati a discutere della propria città in modo talvolta critico ma pur sempre costruttivo e concreto, aperto alla condivisione e allo scambio.

Da qui l’idea elaborare un programma di sviluppo collettivo della città, creando innanzitutto una piattaforma on-line, matera2029.it, che, sfruttando i modelli virtuosi di community, alimenti un dibattito articolato su macrotemi per poi sviscerarli in una serie di sotto-tracce legate al futuro possibile della città. Per citarne solo alcuni: urbanistica, periferie, aree verdi, impresa, tecnologie e smart city, trasporti e mobilità, sport, politiche sociali

Questa community sarà poi periodicamente coinvolta in focus tenuti da esperti, che si terranno il giorno 19 di ogni mese fino ad aprile 2020, nei quali saranno affrontate tematiche strategiche e cruciali per il futuro di Matera, partendo da modelli di best practice nazionali e internazionali.

All’iniziativa, coordinata da Sergio Palomba, hanno preso parte Pino Oliva, autore del logo rappresentativo; Luca Braia, consigliere regionale tra gli animatori di “Matera 2029”, Francesco Porcari e Filippo Ciurria che lavorano alla gestione tecnica e dei contenuti del sito web; Rita Bianco, presidente dell’associazione “Con cuore impavido”, coordinatrice tematica per le Politiche sociali, e l’imprenditore Bruno Fortunato, coordinatore per i temi delle nuove tecnologie collegate all’impresa.

Nel pubblico, oltre a rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale, anche Maria Antezza, già senatrice, attualmente impegnata in un’azione di crescita di una nuova classe dirigente. A chiudere, dopo gli interventi di Antonio Esposito, Luca Gnurlandino, Ernesto Moretti e Angelo Sarra, alcuni cittadini che hanno voluto offrire il loro apporto all’iniziativa, i saluti del portavoce di “Matera 2029”, Pasquale Lamacchia, il quale ha invitato i cittadini materani a registrarsi al sito matera2029.it perché si possa avviare un dibattito costruttivo e quanto più allargato sul futuro della città.

Il prossimo appuntamento con “Matera 2029” è previsto per il 19 gennaio 2020, sempre a Palestra Area 8, per avviare un percorso di confronto tra tutti coloro che avranno manifestato interesse al progetto attraverso la piattaforma web, che prelude ad una fase di ascolto allargata di cittadini, associazioni e rappresentanze territoriali, con l’obiettivo di lavorare ad un nuovo approccio politico, che sia in totale discontinuità con quello attuale.

www.matera2029.it