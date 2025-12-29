Verso le comunali, a Pisticci il centrosinistra unito per la guida della città.

Anno nuovo, vita nuova, elezioni comunali nuove, alleanza nuova! E’ ciò che viene annunciato per Pisticci da Movimento Cinque Stelle, , Partito Democratico, Lista civica “Insieme” e Lista civica “Lista dei cittadini” all’elettorato per il rinnovo della guida dell’amministrazione cittadina in scadenza nell’ottobre 2026 (ma le elezioni è probabile siano accorpate alla tornata primaverile del 2027), con la nota che segue. “Offrire a Pisticci una stagione politica nuova in cui alle ataviche divisioni e ai personalismi si contrapponga un’unità fondata su valori condivisi, con al centro le esigenze della collettività, -si legge nel comunicato congiunto- questo l’obiettivo che intendiamo perseguire unendo le forze del campo progressista in un laboratorio politico che possa costituire in Basilicata un vero e proprio modello. Abbiamo raccolto l’appello lanciato a settembre dalla coordinatrice provinciale del M5S Viviana Verri, avviando un confronto per costruire un progetto politico orientato al futuro della comunità: contrasto allo spopolamento attraverso scuola e politiche per i giovani, rilancio della Valbasento sfruttando le opportunità della Zes con investimenti sostenibili e di qualità, miglioramento dei servizi pubblici e una pianificazione urbanistica capace di guidare lo sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente.

Per realizzare tutto questo abbiamo scelto di superare individualismi e contrapposizioni che, storicamente, hanno indebolito le compagini amministrative del nostro paese, impedendogli spesso di dotarsi di adeguate rappresentanze politiche regionali e nazionali. Partiamo dall’esperienza delle regionali di Basilicata che ci hanno visti tutti sullo stesso palco, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, forze civiche che si riconoscono nei valori del centrosinistra e che hanno provato a costruire un’alternativa forte al governo di centrodestra, ottenendo nella nostra città un consenso che non va sprecato, ma capitalizzato e trasformato in una nuova energia al servizio della comunità. Con questo spirito costruiamo una nuova maggioranza e una squadra di governo che rappresenti tutte le forze politiche e civiche che la compongono, tutte chiaramente e coerentemente afferenti al campo progressista e ci avviamo insieme, non solo a proseguire il cammino dell’amministrazione comunale, ma a costruire una compagine politica che guardi al futuro e non sia frutto delle contingenze elettorali, con geometrie variabili a seconda della convenienza del momento, ma che nasca da un progetto politico credibile, ampio e condiviso, che fin da ora sia in grado di costruire condivisione di scelte politico-amministrative. Questo non è un progetto chiuso, ma un cantiere aperto a partiti o movimenti civici che si riconoscano nei valori del centrosinistra e voglia aderirvi, apportando un contributo positivo per guidare Pisticci verso una nuova stagione politica.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.