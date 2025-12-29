lunedì, 29 Dicembre , 2025
Verso le comunali, a Pisticci il centrosinistra unito per la guida della città.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Anno nuovo, vita nuova, elezioni comunali nuove, alleanza nuova! E’ ciò che viene annunciato per Pisticci da Movimento Cinque Stelle, , Partito Democratico, Lista civica “Insieme” e Lista civica “Lista dei cittadini” all’elettorato per il rinnovo della guida dell’amministrazione cittadina in scadenza nell’ottobre 2026 (ma le elezioni è probabile siano accorpate alla tornata primaverile del 2027), con la nota che segue. “Offrire a Pisticci una stagione politica nuova in cui alle ataviche divisioni e ai personalismi si contrapponga un’unità fondata su valori condivisi, con al centro le esigenze della collettività, -si legge nel comunicato congiunto- questo l’obiettivo che intendiamo perseguire unendo le forze del campo progressista in un laboratorio politico che possa costituire in Basilicata un vero e proprio modello. Abbiamo raccolto l’appello lanciato a settembre dalla coordinatrice provinciale del M5S Viviana Verri, avviando un confronto per costruire un progetto politico orientato al futuro della comunità: contrasto allo spopolamento attraverso scuola e politiche per i giovani, rilancio della Valbasento sfruttando le opportunità della Zes con investimenti sostenibili e di qualità, miglioramento dei servizi pubblici e una pianificazione urbanistica capace di guidare lo sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente.
Per realizzare tutto questo abbiamo scelto di superare individualismi e contrapposizioni che, storicamente, hanno indebolito le compagini amministrative del nostro paese, impedendogli spesso di dotarsi di adeguate rappresentanze politiche regionali e nazionali. Partiamo dall’esperienza delle regionali di Basilicata che ci hanno visti tutti sullo stesso palco, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, forze civiche che si riconoscono nei valori del centrosinistra e che hanno provato a costruire un’alternativa forte al governo di centrodestra, ottenendo nella nostra città un consenso che non va sprecato, ma capitalizzato e trasformato in una nuova energia al servizio della comunità. Con questo spirito costruiamo una nuova maggioranza e una squadra di governo che rappresenti tutte le forze politiche e civiche che la compongono, tutte chiaramente e coerentemente afferenti al campo progressista e ci avviamo insieme, non solo a proseguire il cammino dell’amministrazione comunale, ma a costruire una compagine politica che guardi al futuro e non sia frutto delle contingenze elettorali, con geometrie variabili a seconda della convenienza del momento, ma che nasca da un progetto politico credibile, ampio e condiviso, che fin da ora sia in grado di costruire condivisione di scelte politico-amministrative. Questo non è un progetto chiuso, ma un cantiere aperto a partiti o movimenti civici che si riconoscano nei valori del centrosinistra e voglia aderirvi, apportando un contributo positivo per guidare Pisticci verso una nuova stagione politica.”

 

