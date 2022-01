Con la mesta ammissione in contumacia di Berlusconi della impossibilità a perseguire la sua ultima senile voglia di potere (nonostante la potenza di fuoco messa in capo, l’incoraggiamento dei cortigiani e il call center messo su dal fido Sgarbi), finisce una pessima sceneggiata, con il centrodestra ad intonare un liberatorio “Meno male che Silvio non c’è“.

Certo l’ex cavaliere, in quella che forse è il prodromo al suo addio alla politica, lancia anche una fatwa nei confronti di Draghi: resti al suo posto, al Quirinale né io né lui! Ma questo è uno degli epiloghi in campo che non dipende solo da lui.

Infatti, nonostante i sondaggisti riferiscano che due italiani su tre vogliono che Draghi rimanga a capo del governo, una parte della politica (taluni esplicitamente, altri sottotraccia) e la stragrande maggioranza dei media lo hanno già eletto per acclamazione. E mica da ora. Già all’epoca del governo giallo rosso si scriveva “Draghi punta al Quirinale, figuriamoci se si mette nella palude della politica“.

Poi è diventato indispensabile per salvare la Patria, evitando che un governo inviso alla Confindustria potesse gestire i fondi del Pnnr, per cui si è dovuto sporcare le mani nella palude della politica di governo…con risultati assai discutibili (legge di bilancio iniqua, gestione della Pandemia incerta e confusionaria, via libera ai licenziamenti, enorme crescita del precariato e disoccupazione specie femminile, una singolare politica ambientale con riabilitazione del nucleare).

Per i supporter del predestinato alla corona quirinalizia, per Supermario il governo non è altro che una stazione di sosta. Ed in nome di ciò si è pronti a compiere qualsiasi torsione istituzionale facendoci passare dalla farsa della vicenda berlusconiana ad una tragicommedia irta di rischi per la democrazia stessa.

Infatti, la elezione del Capo del governo a Presidente delle Repubblica sarebbe -come è stato rilevato- un evento inedito per la democrazia italiana che aprirebbe un ingorgo istituzionale senza precedenti: un primo ministro che nomina il suo successore! Un sorta di presidente di riserva, magari un altro tecnico che governi per suo conto con lui a supervisionare.

E si perché oramai è diventato un punto di merito non avere un passato politico o di partito (Draghi per chi vota? Boh! Abbiamo un primo ministro unico in Occidente politicamente ignoto), aprendo una voragine al qualunquismo. Quanti hanno la consapevolezza che -peraltro- così si riesuma quel “Qui non si parla di politica o di alta strategia. Qui si lavora”…. un cartello di avvertimento in ogni luogo pubblico durante la guerra fascista?

Ebbene, noi siamo tra quelli che si augurano che a dirigere un governo ed ora a rappresentare il Paese come Presidente della Repubblica possano essere donne o uomini con una storia politica alta, dignitosa, di cui siamo fortunatamente ricchi.

Insistere con figure tecniche gradite ai “mercati” rischia di trasformare la nostra democrazia in una tecnocrazia, con il voto popolare che non conta più nulla. Dando così ragione alla quasi metà degli italiani che oramai è già convinta di questo.

Per il momento il voto per acclamazione ancora non rientra nel nostro ordinamento e bisogna attenersi alle procedure costituzionali che vedono il Parlamento (con integrazione dei grandi elettori) protagonista della tutela della nostra democrazia, con un voto in presenza, ora anche in modalità “drive in”per superare anche l’ostacolo pandemico.

Vogliamo sperare che esso riprenda ad esercitare fino in fondo il suo alto ruolo, che non si faccia stritolare e ulteriormente marginalizzare sotto minaccia dello spauracchio della fine anticipata della legislatura. Lo speriamo, nonostante lo spettacolo dei cambi di casacca last minute non sia dei migliori.

Anche perchè se fosse vero (e lo è sicuramente) che in queste ore per garantire a Draghi il colle più alto si stia negoziando anche il nuovo governo senza di lui alla guida, saremmo al di fuori dell’attuale ordinamento costituzionale, con l’inaugurazione di una stagione presidenzialista di fatto. Per altro già da tanti auspicata.

Per molti, se dovesse avverarsi questo disegno, sarà una vera estasi. Ma sarà stato compiuto un passo verso un terreno questo sì paludoso.