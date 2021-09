Mentre nella vicina Altamura la coalizione di centrosinistra si ritrova, con alcuni avvicendamenti, per dar vita alla seconda giunta guidata dal sindaco Rosa Melodia. A Matera siamo in una situazione di attesa e a un qualcosa o a un qualcuno, anche fuori dal Palazzo di Città, che la possa sbloccare. Come pare possa accadere per smuovere la situazione.

Angelo Cotugno, pronto all’impegno e alla battuta, lavora nel segno della ”P” per indicare la situazione di attesa al Comune di Matera per uno sbocco alla verifica politica in corso, dopo le dimissioni dei due assessori Raffaele Tantone e Lucia Summa e il mutato equilibro e posizionamento di movimenti, partiti e liste nella coalizione che ha portato un anno fa alla elezione del sindaco Domenico Bennardi (m5S).

E quella ”P” sta per partita di calcio che per ora si gioca su un campo, il ”municipale” di via Aldo Moro, coperto di nebbia…

” Nebbia fitta – dice Cotugno- e finora senza che sia comparso il pallone per cui non ci sono fichi nel panaro. La posizione è netta da parte di quanti si attendono un cambio di passo e un rilancio dell’attività amministrativa. Non si tratta di sostituire due assessori (uno dei quali segretario cittadino del Psi) scegliendo da una quaterna, ma di rilanciare l’attività della Amministrazione con un coinvolgimento organico e leale della coalizione facendo tesoro di quello che non ha funzionato e di quello che è cambiato. Per questo servono autonomia e senso di responsabilità. E non è questione di poltrone’‘.

Un’altra ”P” tra le tante citate da Cotugno, che continua a esercitarsi nel canto e nelle pedalate in bici, disposto a dare una mano. E questo ha determinato a bordo campo una sorta di veto nei suoi confronti per essere stato protagonista in varie stagioni della politica, fino all’ultima nella campagna elettorale pro Bennardi e con una precisa identità di partecipazione. Cotugno tira dritto e tira fuori un’altra ”P” buttandola sull’immagine…Per farla breve è disposto a un voto o a un sacrificio. ” Se non piaccio per il pizzetto – commenta – sono disposto a tagliarlo”. Rasoio alla mano lo farebbe in quattro e quattr’otto. Ma attende che si arrivi a una svolta magari dopo la festività dei Santi Medici, Cosma e Damiano, in attesa che la processione (un’ altra P) cammini e la cera della politica non si consumi.

” Dai Santi Medici – conclude – attendiamo la cura...” Alla crisi, naturalmente. Magari con il sottofondo della parole di Franco Battiato.