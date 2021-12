“I Verdi materani auspicano che non si ripeta, con Invitalia, quanto ormai consumatosi a Murgia Timone, dove è mancato innanzitutto il coinvolgimento della Comunità per un progetto che riguarda quel territorio che costituisce le fondamenta geologiche, antropologiche e culturali dell’identità dei materani.”

E' quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Per questo motivo intendono farsi promotori della convocazione urgente, entro il giorno 18 dicembre, di un momento di confronto con le realtà associative e con gli Ordini professionali al fine di mettere in evidenza eventuali osservazioni motivate sul progetto definitivo denominato “SISTEMA DELLE CAVE”

Al fine di consentire alle cittadine e ai cittadini di prendere contezza del progetto, i Verdi segnalano infine a tutti i cittadini che al seguente link – bypassando le sicurezze del browser sul “sito non sicuro” – è scaricabile la relativa documentazione progettuale completa: https://gigamail.invitalia.it/public/download/46F6734F-2005-4970-A81F-7BA071A741F6/cr5sp1b75 .”

E come si apprende ora dal documento che trovate a questo link: 8-12-2021 Convocazione conferenza di servizio su progetto Sistema delle cave è stata convocata -poco fa- per l’11 dicembre 2021, alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Matera -Sala Mandela- la conferenza di servizio sul progetto Sistema delle cave, per l’appunto.