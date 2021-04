“I Verdi – Europa Verde di Basilicata chiedono che la Regione Basilicata si esprima sulla conformità dei lavori effettuati nel Parco della Murgia Materana alla luce delle prescrizioni previste dal Piano del Parco stesso, sostenendo l’azione intrapresa e le richieste avanzate dal consigliere comunale Mario Montemurro e della consigliera Lucianna Stigliani, rispettivamente Capogruppo e presidente della commissione Trasporti e mobilità sostenibile del Comune di Matera.”

E’ quanto riportato in un comunicato stampa, a firma del coordinatore Regionale di Verdi – Europa Verde (nonchè assessore al Comune di Matera) Giuseppe Digilio, che così prosegue:

“I Verdi Europa Verde chiedono che la Regione Basilicata si esprima sulla conformità dei lavori eseguiti rispetto alle disposizioni del Piano del Parco e, in caso di mancanza della stessa, intimi l’immediato ripristino dello stato dei luoghi nel Parco della Murgia.

A tal proposito ricordiamo anche che una specifica prescrizione in tal senso è stata apposta in sede di Conferenza di Servizi Decisoria in data 22/02/2019 dalla Regione Basilicata – Ufficio Urbanistica e Pianificazione del Territorio e che il sistema di protezione naturalistica discende , con il Piano del Parco, dalla Legge Quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 1991), di efficacia “erga omnes” , ovvero vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati, sostituendosi ad ogni altro strumento di pianificazione.”