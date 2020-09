Il coordinatore Regionale di Europa Verde, Giuseppe Digilio, insieme all’intero esecutivo regionale e al componente dell’Esecutivo Nazionale, avv. Donato Lettieri, esprimono grande soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto dalla lista Europa Verde–Psi nella citta di Matera.

Secondo Digilio, “il risultato elettorale di Matera, ha molteplici valenze, sia storiche, sia politiche, sia sul fronte della sostenibilità e del rinnovamento, ma soprattutto perché, il voto espresso dagli elettori verso la lista Ambientalista e Socialista, sommato a quello delle altre liste in coalizione, permette a Domenico Bennardi di affrontare il ballottaggio per la carica di Primo Cittadino di Matera”.

“Il voto del 20 e 21 settembre – continua il coordinatore di Europa Verde – dimostra quanto gli elettori abbiamo compreso l’importanza di un reale rinnovamento per un cambio di passo, in discontinuità con il passato. Un cambiamento in meglio che questa volta ha visto protagonisti loro, gli elettori, schierati dalla propria parte, parte che la coalizione di Bennardi si è fatto carico di rappresentare, scrivendo, nero su bianco, ogni punto del programma elettorale che ha come centro di interesse la città e i cittadini. Europa Verde ha scelto di partecipare in coalizione con il Movimento Cinque Stelle, Volt e la lista civica Matera3.0 nel campo politico opposto a quella di chi, anche in questa tornata elettorale, ha offerto prova di orientare le proprie scelte esclusivamente verso interessi personali e di parte, rinnegando il proprio passato e le proprie idee politiche pur di tentare una riconferma elettorale”.

“Con Domenico Bennardi, dopo il voto del 4 e 5 ottobre, finalmente – dice Lettieri dell’Esecutivo Nazionale – anche la stagnante e repulsiva visione che i cittadini hanno della (non)politica lascerà il posto a una più fresca e partecipata attività di confronto permanente sui temi e i programmi di sviluppo sostenibile per la città”. “Un nuovo modo di interpretare la Politica attraverso cui, i cittadini, si sentano protagonisti della vita amministrativa del comune e non più spettatori passivi d’incomprensibili giochi di palazzo e di potere”.

“Con il voto del 20 e 21 settembre – continua l’esponente nazionale di Europa Verde – è iniziato un nuovo percorso di rinnovamento, un percorso che il 4 e 5 ottobre, finalmente, vedrà l’inizio di una nuova fase politica per la città di Matera”.

“L’appello del Coordinatore Regionale di Europa Verde è rivolto a tutti i cittadini liberi e consapevoli e a quanti per enne ragioni non hanno potuto votare al primo turno per Domenico Bennardi, affinché sostengano il cambiamento. In gioco – scrive ancora Digilio – non c’è solo l’Amministrazione di Matera, ma il futuro della città e quello dei nostri figli”.

Matera 24/09/2020