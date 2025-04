Venerdì, Antonio Nicoletti presenta le liste della coalizione di centro destra

Dopo Roberto Cifarelli e Luca Prisco, si annuncia per questo fine settimana anche l’esordio elettorale di Antonio Nicoletti, candidato sindaco della coalizione di centro destra. Con una nota, infatti, si comunica che “Venerdì 2 maggio alle ore 18.00, al Teatro Guerrieri di Matera, prenderà ufficialmente il via la campagna elettorale di Antonio Nicoletti, insieme alle liste civiche e politiche che lo sostengono. Sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per raccontare visione, impegno e idee per il futuro di Matera. Un progetto costruito con il contributo di tante donne e uomini che credono nel cambiamento possibile. “In un clima di partecipazione e fiducia, ci presenteremo forte e chiaro – ha detto il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti – con trasparenza, determinazione e con la responsabilità di chi vuole davvero mettersi al servizio della comunità”.

Alla presentazione interverranno anche i candidati delle liste che compongono la coalizione di centrodestra: IO Sud, Forza Italia, La Scelta Giusta, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Nicoletti Sindaco x Matera Capitale. All’evento aperto al pubblico sono invitati a partecipare anche i rappresentanti dei media.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.