La sede del PD di Melfi (comune interessato al prossimo turno di prossime elezioni amministrative) è stata oggetto di atti vandalici con scritte sulle pareti e per terra, oltre che la distruzione di attrezzature e suppellettili. Ad accorgersene di prima mattina un passante che ha subito avvisato il segretario di circolo Michele D’Adamo.

Immediata la solidarietà anche da parte del segretario nazionale Enrico Letta che sul suo profilo facebook ha scritto “Vicini ai nostri iscritti e dirigenti del PD Melfi “Antonio Luongo”. Andiamo avanti!”

Il Commissario PD di Basilicata ha diffuso il seguente comunicato:

“Questa mattina il segretario del circolo PD di Melfi ha trovato la sede della sezione intitolata ad Antonio Luongo violata con danni e scritte.

Non sappiamo cosa ci sia dietro questo atto vandalico, starà agli inquirenti accertare i fatti, ma possiamo assicurare che non ci fermeremo, che continueremo nel nostro impegno politico.

Non saranno gli atti vandalici a piegare lo spirito e la determinazione dei democratici lucani.

Un abbraccio al segretario Michele D’Adamo del circolo di Melfi, Comune che quest’autunno andrà al voto, da parte del Partito Democratico della Basilicata.”

Solidarietà e vicinanza anche del Consigliere regionale Roberto Cifarelli che scrive:

“Siete quello che avete fatto “. Sono le giuste parole con le quali Michele D’Adamo, segretario del Circolo PD di Melfi “Antonio Luongo” ha definito gli autori del vile gesto vandalico avvenuto questa notte ai danni del circolo cittadino.

Con forza esprimo la mia solidarietà ai compagni ed amici di Melfi.

Non fatevi intimorire, non facciamoci intimorire. I nostri valori e le nostre idee sono più grandi e più forti di qualunque attentato o gesto da imbecilli. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti!

…e da Michele Petraroia (Camera del Lavoro Melfi):

“Non vanno sottovalutati gli episodi di intolleranza, gli atti di teppismo, le devastazioni a beni o sede pubbliche o private, e men che meno l’uso di squadre di picchiatori contro lavoratori in sciopero com è accaduto recentemente in Lombardia.

Saranno le preposte Autorità ad accertare i fatti e verificare chi si è reso responsabile dei danni materiali arrecati al Circolo PD di Melfi nella notte del 12 giugno; ma le forze sociali, la comunità locale, le associazioni, le rappresentanze politiche e istituzionali, e tutti coloro che hanno a cuore la democrazia hanno il dovere di condannare apertamente l’episodio e mobilitarsi unitariamente e al di là delle appartenenze contro ogni forma di violenza.

La Camera del Lavoro è pronta ad aderire ad iniziative pubbliche, incontri o manifestazioni promosse per stigmatizzare ogni atto di prevaricazione, limitazione di libertà o uso della forza.”