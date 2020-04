Ormai ci abbiamo fatto il callo, tra fughe in avanti “solidali’’ di circostanza e brusche marce indietro quando si parla di finanza, prestiti e di tutto quello che c’è da mettere in campo per salvare non solo l’Italia, ma quel che resta dell’Unione Europea, divisa su più fronti a difesa delle proprie ragioni e interessi territoriali. Le scuse al BelPaese, perché lo siamo nonostante tutto e tutti, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo, pur apprezzabili- ci mancherebbe altro- attendono il riscontro sul campo. Ci riferiamo al sostegno finanziario che l’emergenza coronavirus merita. E sappiamo bene che la polpetta avvelenata del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) serve a tutelare gli interessi tedeschi, rilanciati con la “ventriloqua’’ Olanda, zona franca o paradiso fiscale nell’Unione Europea di tante aziende italiane che lì hanno sede: dalla Fca a Mediaset, a Ferrero, Eni, Enel e via elencando. Un paradosso di bassa concorrenza sul piano fiscale che toglie preziose risorse a un Paese dal bilancio in passivo perenne come l’Italia. Non abbiamo forza ,volontà , forse condizioni, per metterci di traverso e ricordare alla cancelliera Angela Merkel che il prezzo della riunificazione con la ex DDR lo hanno pagato anche gli italiani e che se a Est si continuano a tenere alti muri e difese su questo o quell’argomento, tanto demerito va alla mancata attuazione di una Unione politica dell’Europa. Per cui ognun fa quel che gli pare.

E il Mediterraneo tra profughi, guerre per il petrolio con la Francia che fa quel che le pare, la Turchia che ha un piede in più scarpe Stati Uniti, Russia e Unione europea compresa, presenze Cinesi e veti incrociati, è una polveriera da disinnescarsi. Meno chiacchiere, meno promesse e discorsi di facciata e più fatti. Vanno bene le scuse, meglio tardi che mai di Ursula von der Leyen, ma ora servono fatti altrimenti crolla e per l’Italia vale bene l’antico adagio ‘’Meglio soli che male accompagnati”. Resta il riconoscimento del nostro operato con tutto i limiti e il cuore che abbiamo. “E’ vero –ha detto la presidente della Commissione europea- che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C’è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell’Ue”. Un atto di verità come ha commentato il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ma che attende atti conseguenziali.



“Adesso l’Ue- ha commentato Di Maio su Facebook- abbia il coraggio di difendere e tutelare tutti i popoli. Serve un’Europa più solidale. In corso c’è una delle trattative più importanti della nostra storia. Difendendo l’Italia, difendiamo anche l’integrità dell’Ue”. E ha aggiunto che ” Le sue parole rappresentano un importante atto di verità, che fa bene all’Europa e alla nostra comunità, ammettendo che molti Paesi all’inizio della pandemia non sono stati presenti quando abbiamo avuto bisogno di aiuto’’.



Certo, come non dimenticare le infelici sulla carta, ma mirate uscite della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde a difesa di precisi interessi finanziari , penalizzando una Italia – per certi versi inaffidabile, per il mancato rispetto di parametri e scadenze di pagamento- ma che ora è al lumicino e se dovesse fallire, trascinerebbe con sé anche le economie forti a cominciare dalla Germania. Del resto si può chiedere di respirare a chi è alla canna del gas, se non gli si dà ossigeno? Di aiuti concreti, aldilà degli annunci, finora non ne abbiamo visti e non sappiamo quando e in che maniera arriverano e se basteranno. Copione già visto per la vicenda migranti e se, va riconosciuto, aldilà di come la si pensi nei confronti dell’esponente leghista, l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini non avesse puntato i pugni sul tavolo l’Italia, eccessi a parte, sarebbe rimasta un porto di mare… Anzi ora quell’approdo è chiuso, temporaneamente, per ”corona virus”.