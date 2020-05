Per i duri e puri della politica, come il battagliero Angelo Raffaele Cotugno (ex consigliere comunale di sinistra…che non si dà pace per quanto osserva) c’è posto per intervenire. Ma solo per denunciare e allargare le braccia quando, come è prassi o andazzo se preferite, si approssima la vigilia del voto per le elezioni comunali. Sarà in autunno, con una data ancora da fissare, ma il clima si sta surriscaldando e aumentano insofferenze tra quanti già dal dicembre scorso avevano tirato i remi in barca per opportunismo o perché stanchi di remare per un’Arca di Noè – è il nome della eterogenea maggioranza guidata dal sindaco Raffaello De Ruggeri- che ha cambiato rematori, nocchieri, ufficiali e mozzi in corso d’opera. Il clima è questo e c’è poco da meravigliarsi se in consiglio comunale ci sono incidenti di percorso, sgambetti, calcoli, giustificazioni, che portano alla bocciatura del bilancio consuntivo. La maggioranza con motore Pd è risicata e c’è tempo fino alla fine del mese per convocare un’altra seduta. La si può fare, ma le valutazioni “secondo coscienza” o ‘’incoscienza’’ se preferite sono dietro l’angolo. E forse potrebbe spuntare l’Alba di una estate in discesa per la tanta carne al fuoco per interessi collettivi o personali, che potrebbero mettere a punto alleanze per le elezioni del sindaco e del nuovo governo cittadino. E Angelo Raffaele Cotugno, tra appunti, delibere, considerazioni , elenca tutto quello che si può e si potrebbe fare per attivare progetti o completarne altri, con occhio e cuore verso la Matera che soffre o è alla canna del gas con la crisi aggravata dopo il silenzio seguito alla cerimonia di chiusura dell’anno da capitale europea della cultura e l’avvio della Quaresima-Quarantena da virus corona. Lui in consiglio comunale ci sarebbe rimasto fino alla fine, a lavorare e a remare nell’Arca o nella barca della speranza. Ma occorre fare i conti come dice nella argomentata nota di opere da fare o incompiute con i “giochi di palazzo e menefreghismo’’. E Angelo Raffaele che cuore e sangue li ha rossi e fedele alla linea come la bandiera della vecchia Sinistra, deve tenere in considerazioni dei voltafaccia e dell’affarismo di tanti ex che quelle idee le hanno abbondantemente tradite. Di Sinistra ‘loro’ hanno ormai immagine, aspetto e comportamento “Sinistro’’. Utili, funzionali e protagonisti per qualsiasi maggioranza del potere per il potere. Qualcuno ha cambiato maglia, altri sono pronti a cambiarla (già visto) per qualsiasi sostegno o compromesso, che si tratti della Regione, del Comune o di un ente subregionale. E Matera affonda… Serve un’aria di Rifondazione.

Siamo alle solite, la politica è sganciata dalla realtà.

Il Consiglio Comunale di Matera boccia il consuntivo di bilancio e in questa maniera blocca tutte quelle opere che erano già in rampa di lancio, penso alla tangenziale, alla riqualificazione di Piazza della Visitazione, alla scuola media Torraca, alla casa delle tecnologie solo per citarne alcune.

Tutto ciò per un importo superiore ai cento milioni di euro in un momento in cui è vitale far ripartire la macchina amministrativa ed economica per le vicende note a tutti.

Un momento in cui centinaia di famiglie sono alla “canna del gas” e molte attività rischiano di non ripartire, con la conseguente perdita di posti di lavoro.

Ed a proposito di famiglie disagiate, dei 400.000 euro traferiti al comune di Matera dal governo centrale ne sono stati erogati (alla data del 06/05/2020) 291.000 ce ne sarebbero altri 110.000 e se a questi si aggiungono altri 400.000 euro postati dalla Regione, ulteriori 300.000 rivenienti dalle economie di bilancio delle Politiche Sociali (soldi non spesi per mense ed asili basterebbe effettuare in Consiglio Comunale. una variazione di bilancio), il conto è presto fatto, la cifra da poter erogare per le famiglie “cadute in disgrazia” è di ben 800.000 euro. Invece no, siamo ai giochi di palazzo e al menefreghismo.

E sempre per stare ai giochi di cui sopra ecco che ci si “dimentica” di inserire nel piano triennale dei lavori pubblici la bonifica della discarica della Martella, dove sono già stati stanziati dalla Regione dieci milioni di euro.

Voglio ricordare che la bonifica del sito avrebbe fatto risparmiare ai cittadini materani una quota parte dell’annuale bolletta della TARI, a chi si aspetta ad andare in Consiglio Comunale ad effettuare una variazione sul piano triennale dei lavori pubblici?

Il disastro della città a partire dalla pulizia e dalla raccolta differenziata, alle periferie abbandonate, passando per le scuole da sistemare e da sanificare (a proposito a settembre c’è un piano per la ripartenza?), proseguendo per un Piano di Mobilità da rivedere ecc. ecc…è sotto gli occhi di tutti.

Quale è in questo momento la visione per far ripartire in città tutta la filiera turistica?

Nulla, siamo ai “giochini di palazzo e menefreghismo”, anzi no l’eliporto turistico a Borgo La Martella va avanti, ma dopo aver speso i soldi rivenienti dalla Comunità Europea (800.000 euro) ce ne vorranno parecchi altri (800.000/1.000.000) per la costruzione dell’hangar, per la colonnina di rifornimento, per il sistema antiincendio, mi chiedo a spese di chi? e con quali soldi sarà effettuata la gestione? , ma soprattutto a parte gli emiri del Qatar e pochi eletti, chi potrà usufruire di quella struttura?.

Certamente non il cittadino comune che ancora oggi per raggiungere la città di Bari con mezzi pubblici deve penare non poco (quasi due ore).

In questo momento ci vuole senso di responsabilità e fronte comune a prescindere dai colori politici, bisogna rimboccarsi le maniche per far ripartire tutto ciò che è possibile per evitare il disastro sociale.

Basta con i giochini di palazzo bisogna lavorare sodo, in autunno poi il POPOLO SOVRANO deciderà a chi affidare le sorti della nostra amata città, e allora sono convinto ne vedremo delle belle.

