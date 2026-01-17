V come vitalizi e vergogna. Cotugno: quanta ipocrisia. Cancellateli!

Lui, Angelo Raffaele Cotugno, che si sta impegnando e non poco per tornare in forma…e continuare a lavoro nelle commissioni e in consiglio comunale, proprio non ci sta a leggere quanto hanno combinato, tra sotterfugi e una sostanziosa di faccia…tosta gran parte dei consiglieri regionali nella sedute del 31 dicembre 2025, con l’istituzione dei vitalizi retroattivi e intaccando quel fondo di solidarietà ”inutilizzato” che sarebbe dovuto servire per sostenere le fasce sociali deboli. E la richiesta è forte di ”Ravvedimento”, a cominciare dai consiglieri e partiti di maggioranza, che continuano a tacere dopo aver votato un emendamento ”anonimo” per passare a quanti erano assenti o si sono astenuti per motivi tutti da accertare, la cui ”credibilità” è tutta da verificare. Una brutta pagina, l’ennesima,di una questione morale che continua a minare la democrazia del Belpaese e della Basilicata, che ha bisogno di trasparenza per frenare(almeno questo) lo spopolamento, il taglio dei servizi e i ricorrenti ”appetiti” che vengono dal centrale nell’accaparrarsi risorse come acqua, petrolio e ambiente, con quella aspirazione ”mai accanoanata” del sito unico nucleare a Scanzano jonico. In che mani siamo? Si chiede Angelo Raffaele Cotugno, dalla lunga militanza a Sinistra (quella di un tempo), che punta il dito contro l’ipocrisia di quanti continuano a rappresentare male la Basilicata. Avanti con le petizionihttps://giornalemio.it/politica/no-ai-vitalizi-in-basilicata-due-petizioni-su-change-org/



Comunicato stampa

Cons Cotugno Angelo Raffaele Gruppo Misto

Matera

Vergogna senza limiti

Che la politica tutta, al netto di alcune eccezioni, avesse perso la bussola e quindi la strada del bene comune è ormai risaputo, basti guardare l’affluenza alle urne in ogni tornata elettorale.

La perdita di ideali, di etica, di moralità è cosa nota.

Ormai si fa fatica a capire chi fa che cosa, chi sta con la gente, e in quale schieramento è collocato.

Quanto accaduto però nella nostra regione facendo con un emendamento anonimo rientrare il vergognoso vitalizio ha superato ogni limite di buona decenza.

In una regione ormai collocata agli ultimi posti di tutte le classifiche nazionali per quanto riguarda il lavoro, la sanità, le infrastrutture con una emorragia di giovani che vanno via il meglio che i nostri amministratori riescono a produrre è far rientrare altri soldi nelle loro tasche tra l’altro presi da un fondo che era riservato al sociale in particolar modo a quei cittadini che purtroppo vivono una condizione di disabilità.

In questa vicenda a parte chi ha votato a favore, c’è chi si è astenuto e chi era assente (giustificato? o tattica?).



Un rumoroso silenzio da parte degli assenti, non una presa di posizione, non un comunicato.

È ormai categorico ed imperativo che la politica torni ad occuparsi e a preoccuparsi dei problemi della gente, di chi non ha un lavoro, di chi non ha una casa, di chi non può curarsi.

È necessario che si definiscano senza se e senza ma i confini di appartenenza ognuno con le proprie idee e con la propria cultura, è necessario e improcrastinabile riportare al centro della politica l’uomo con i suoi bisogni con la sua dignità.

Auspico che da parte dei nostri amministratori possa esserci un ravvedimento, diversamente sempre meno persone andranno a votare ( a discapito della democrazia) e difficilmente dimenticheranno chi anziché andare verso il bene comune ha pensato bene di rimpinguare le proprie tasche.

Ad maiora semper.