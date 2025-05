Il Professore emerito di Psicologia sociale presso l’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari, Giuseppe Mininni, ci invia una “riflessione elettorale” sul ruolo di quei soggetti che sono diventati i protagonisti nel bene o nel male (dipende dai punti di vista) dello scombussolamento del quadro partitico nella Città dei Sassi: i 100 giovani. Che hanno messo in atto un processo, prima rivolto al centro sinistra, ma poi dilatatosi verso destra. E che si porta dietro un interrogativo irrisolto. Dato che l’accordo Pittella-Cifarelli sarebbe, secondo ricostruzioni mai smentite, maturato nell’autunno del 2024 (galeotto fu un viaggio in Sudamerica) e quindi molto prima dell’apparizione sulla scena dei 100 giovani. La loro zattera (su cui sono saliti poi pure Casino padre e figlio) era concordata o è emersa a prescindere e i protagonisti di quel disegno ne hanno approfittato come fosse un taxi utile al loro scopo? E quindi, sarebbero conniventi o i classici “utili idioti“? Ebbene, per Mininni “Tutti i giovani sono sicuramente utili e tutt’altro che idioti se esibiscono il coraggio di andare oltre i confini dei loro orizzonti particolari di affermazione nella vita, per contribuire a far crescere il benessere sociale e civile di una comunità.” Dunque, nello specifico, sarebbero stati “utili e sapienti” e “Matera non può che essere orgogliosa e grata ai suoi “giovani”. Indipendentemente dall’esito delle proprie azioni? Mininni ne sembra convinto. Ecco il suo ragionamento.

Utili non idioti

“Per essere pur sempre espressione della vita democratica di una comunità, le campagne elettorali sono impastate di vecchie trame e di nuovi fermenti. Non v’è dubbio che la principale novità di questa che stiamo attraversando è rappresentata dai “100 giovani” che hanno alzato il vessillo delle “Primarie”. Pertanto, potendoli pensare come “vino nuovo”, i giovani tout court non andrebbero gettati “in otri vecchi”, come opportunamente ci suggerisce una parabola dei sacri testi. Come ben sanno loro stessi, cosicché organizzano un “hackathon” quando promuovono una collaborazione intensiva nell’affrontare un problema: intervenire a un “hackathon” è qualcosa di più coinvolgente che stare a “un tavolo di lavoro”. Ecco perché, sul piano della morale pubblica, è ingiusto che si usino vecchi stilemi per riferirsi alle proposte dei “giovani per Matera”. Quando ne parlo con qualche amico o conoscente, esaltandone la freschezza della partecipazione e la carica innovativa di temi e linguaggi, mi capita talvolta di sentirli invece etichettare come “utili idioti”. Questa espressione andrebbe evitata già solo per il fatto che sarebbe stata coniata da Josip Stalin, come ci informa l’autorevole Enciclopedia Treccani. Nel gergo dei politici essa è per lo più utilizzata con intento spregiativo a segnalare la posizione di chi si offre a vantaggio di altri, senza riceverne il giusto riconoscimento. Nell’espressione prevale la violenza dell’insulto per chi si rivela inesperto o incapace. Di certo nessuno dei miei interlocutori la usa nel senso tratteggiato nel romanzo “L’idiota” di Fedor Dostoevskij, che presenta la figura del principe Myskin come ideale di bontà d’animo e di angelica purezza, del tutto distonica con le brutture della società russa ottocentesca. Beninteso, per quanto io possa apparire ingenuo, non sono a tal punto “idiota” (in ogni senso) da far credere che i giovani di e per Matera di oggi siano così “angelici” come il principe Myskin nelle loro aspirazioni all’autenticità e alla trasparenza. Invero considerare l’inserimento dei “giovani per Matera” nella vita politica della città secondo lo stilema degli “utili idioti” contrasta in modo radicale con l’etimo stesso della parola “idiota”. Nella polis greca, cui dobbiamo l’origine della democrazia, gli “idiotai” erano gli “uomini privati”, cioè quelli che si dedicavano soltanto alle loro attività particolari negli uliveti, nei pascoli o nelle botteghe, disinteressandosi dei problemi generali che si affrontavano nell’”agorà”: discutere di “guerra e pace”, far “corrompere” i giovani dai dialoghi con Socrate o no… Da qualche mese i “giovani” hanno dimostrato di non voler più essere “idiotai” proprio perché hanno deciso di impegnarsi nelle pratiche di definizione del bene comune “per Matera”. Tutti i giovani sono sicuramente utili e tutt’altro che idioti se esibiscono il coraggio di andare oltre i confini dei loro orizzonti particolari di affermazione nella vita, per contribuire a far crescere il benessere sociale e civile di una comunità. Insomma, “utili e sapienti”, insieme, come amano dire. Matera non può che essere orgogliosa e grata ai suoi “giovani”. Matera 11-05-2025 – Giuseppe Mininni -Professore emerito di Psicologia sociale presso l’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari