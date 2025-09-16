Uscire dallo stallo con nuova Giunta tecnica di altissimo profilo, non riconducibile a partiti e liste

“Dopo oltre tre mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale, ieri sono state finalmente convocate le commissioni consiliari, con un solo punto all’ordine del giorno: la nomina dei presidenti. Un voto che richiede la maggioranza di 17 consiglieri. Ebbene, nessuna commissione è riuscita ad eleggere un presidente: fumata nera per tutte, come già accaduto per la presidenza del Consiglio. È la conferma evidente che una maggioranza effettiva ancora non esiste.” Lo scrive in una nota il consigliere comunale del M5S, Domenico Bennardi, che aggiunge “Questo stallo non è più sostenibile. Le commissioni rappresentano l’ossatura del lavoro consiliare: approfondiscono i temi, formulano proposte, esprimono pareri indispensabili per gli atti amministrativi più rilevanti. Senza presidenti legittimamente eletti non possono funzionare. Se non si trova subito una risposta, in pochi giorni lo stallo politico si trasformerà definitivamente in stallo amministrativo.

Come previsto dal regolamento, nell’attesa farà facente funzione il consigliere anziano, ma questa non può essere una soluzione: serve chiarezza, serve responsabilità, serve partire.

Intanto il 25 settembre il Consiglio sarà chiamato nuovamente ad eleggere il proprio Presidente, probabilmente l’ultima occasione di verifica politica. Non si può attendere oltre. Prima delle postazioni da occupare deve venire la responsabilità e il bene di Matera, come troppo spesso si è detto in Consiglio senza però dar seguito concreto.

La mia proposta resta chiara: una nuova Giunta tecnica di altissimo profilo, non riconducibile a partiti e liste, con ciascun gruppo consiliare che indichi poche priorità concrete. Un esecutivo che risponda all’intero Consiglio per almeno un anno, senza spartizioni di poltrone. Ogni consigliere deve assumersi il ruolo di controllore, responsabile e garante dei cittadini, senza interessi di parte o prevaricazioni personali. Matera merita una politica che agisca, non che resti sospesa.”

