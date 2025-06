USA, gli aggressori di sempre….quelli buoni! E noi europei? Quelli degli aggrediti ed aggressori?

L’abbiamo sostenuto sempre, contro chi vorrebbe presidenti USA migliori di altri che li hanno preceduti. Lo scrivemmo quando fu eletto Obama ed è la stessa opinione che abbiamo mantenuto a seguire. Perchè tutti hanno un solo pallino in testa: gli interessi esclusivi americani! Tutto il resto viene dopo. Democrazia, diritto internazionale, alleanze. Queste ultime valgono se si è proni ai loro piedi. E la storia si ripete e mette in condizione di dover fare i salti mortali a noi europei in primis che amiamo ammantare di retorica il semplice dovere sottostare alla voluntas USA. Per tanti decenni abbiamo assecondato tafazzianamente la politica di espansione della NATO ad Est fino ad “abbaiare ai confini della Russia” e provocare il disastro ucraino nel cui pantano l’amico americano ci sta lasciando non ritenendolo più conveniente. E qui si sono tutti sbracciati ad evocare la santità della guerra dovendo stare necessariamente -in nome dei nostri valori occidentali- dalla parte degli “aggrediti” contro “l’aggressore”. Una litania ripetuta in ogni dove per continuare ad arrampicarsi sugli specchi in difesa di una avventura palesemente suicida per l’Europa. Poi la teoria ha cominciato a scricchiolare nel momento in cui ci siamo trovati di fronte all’aggressore Netanyahu e agli aggrediti palestinesi. Ma qui è valso fino ad un certo punto il refrein “ma la strage del 7 ottobre“….”Israele ha il diritto di difendersi“. Fino a quando queste non hanno più retto sotto il peso delle decine di migliaia di morti palestinesi e il palese obiettivo di radere al suolo ciò che resta della striscia di Gaza per annettersela definitivamente a costo del genocidio di un popolo. Poi l’aggressione all’Iran, prima di Israele…..seguito dal balbettio…sempre sul diritto di Israele a difendersi. Ma da chi? Visto che l’AIEA e la stessa CIA hanno detto che non è vero che l’Iran era sul punto di dotarsi di ordigni nucleari? Ed ora ecco che come nei classici film western, contro i cattivi indiani (gli aggrediti di allora) sono arrivati i nostri, la cavalleria americana in difesa dell’amico in difficoltà. E con la solita faccia da bullo, come un Putin qualsiasi, il presidente USA nel solco dei suoi predecessori che ci hanno donato tante invasioni di paesi sovrani ha deciso di sganciare le sue bombe (quelle più grosse di tutti, ovviamente) e lo ha annunciato con la sua squadra di guastatori che lo spalleggiavano. E mo? Come faranno i sacerdoti dei valori dell’occidente, quelli degli aggrediti e degli aggressori? Staranno dalla parte degli aggrediti? Aspettate voi!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.