Uomini e politica pisticcesi nel libro di Leonardo ”Dino” Calciano

Quando l’amico Michele Sisto mi ha donato quel libro, il libro ” La Politica e i suoi uomini” delle edizioni Setac in Europa di Pisticci , ho avuto un attimo di sorpresa, perchè avevo già avuto modo di apprezzarne il valore oltre 10 anni fa. E già allora mi ero congratulato con l’autore, Leonardo “Dino” Calciano, che avevo a apprezzato nelle stagioni della Prima Repubblica, durante la militanza scudocrociata, e come assessore provinciale alla formazione professionale. Un lavoro corposo, paziente, certosino dal 1946… fino alla nuova edizione di oggi, integrata dalla elezione nel 2021 del consiglio comunale guidato dal sindaco Domenico Albano. E poi dei pisticcesi in consiglio regionale, provinciale. Un lavoro corposo, realizzato con pazienza e lungimiranza, utile per la comunità pisticcese in Italia e all’estero, ma anche per gli studiosi di storia locale, per gli operatori dell’informazione per la gran messe di informazioni, date, fotografie e donne e uomini che hanno contribuito alla crescita della comunità locale e nazionale. Ne sono una conferma le riflessioni di figure note della comunità pisticcese come Giuseppe ‘’Peppino’’ Coniglio, Berardino ”Dino” D’Angella e politici e storici di livello nazionale come Giampaolo D’Andrea. E poi i contributi di Rosa Lopatriello Calciano che ha curato la prefazione e di Dino Calciano che continua a offrire nell’introduzione spunti per continuare il lavoro.



“Spero di aver fatto cosa utile- aveva scritto Dino, scomparso nel 2021- e che questo modesto lavoro possa contribuire a dar fiato alla convinzione che l’impegno politico è e deve essere un valore etico, al quale deve tendere chiunque aspiri a progettare e realizzare nuovi spazi di progresso civile’’ . E una menzione particolare va a Michele Sisto, ‘’grato all’autore Leonardo Calciano’’ come riportato nel ripiego del retro di copertina, ‘per averlo coinvolto nella raccolta di foto e documenti istituzionali, volti alla precisa definizione del testo’’. Leggetelo e conservatelo per i contenuti e per un progetto davvero lungimirante, che preserva la memoria di quanti si sono impegnati e continuano a impegnarsi per la buona politica.