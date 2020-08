Lo avevamo annunciato nel servizio di ieri https://giornalemio.it/politica/ancora-24-ore-poi-stop-per-liste-a-matera-altri-due-sindaci/ e la notte ha portato consiglio, con Nicola Trombetta ex assessore ai lavori pubblici nel 2019 nella giunta De Ruggieri, che guiderà la lista ”Liberi” nelle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Una scelta maturata dopo una serie di confronti con pezzi del centro sinistra nel vano tentativo di presentarsi uniti. Trombetta e i suoi hanno fatto una scelta precisa e va rispettata. Saranno poi gli elettori a decidere e non si può escludere nulla, nonostante la logica dei numeri abbia un peso preciso. Vedremo.



Nicola ”Nico” Trombetta, che ha 51 anni, è politico navigato e venne eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 1998, nelle file della Margherita, ricoprendo di volta in volta nell’area di centrosinistra deleghe diverse. Con quella ai lavori pubblici che ha lasciato un impronta precisa, a cominciare dai rondò – e non solo – che hanno modificato e non poco la viabilità cittadina. Ma è legato anche allo sport e, in particolare, al motociclismo. A tutto gas per la campagna elettorale. Domani la presentazione della lista e poi il programma.