Gli argomenti, come la riforma organizzativa di Aziende sanitarie e Ospedali e la istituzione a Potenza della facoltà di medicina e chirurgia, continuano a girare e a destare speranze, commenti, dibattiti e a sollevare a volte il coperchio della pentola della polemiche. Del resto è facile puntare il dito quando la Sanità lucana deve fare i conti con vecchi problemi di riorganizzazione, organici, risorse, efficacia dei servizi ed esigenze dei cittadini. Questi ultimi,infatti, fanno le scelte delle opportunità e del momento per farsi curare dove le garanzie sono maggiori…rivolgendosi altrove. L’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone ha le idee chiare sulle cose da fare e tira dritto a cominciare dalla facoltà di medicina, un ”desiderata” ultratrentennale che gli ambienti politici e sanitari di Potenza coltivano con costanza periodica. ” Firmeremo a breve – ha detto Leone- una doppia convenzione con le università Tor Vergata di Roma e Federico II di Napoli. Nel progetto la Regione Basilicata investirà sei milioni di euro”. Poi gli aspetti organizzativi che vedranno in prima fila l’ospedale San Carlo. C’è tempo per discuterne, con le inevitabili considerazioni sulle priorità della Basilicata che deve fare i conti con la migrazione sanitaria e con la logica dei numeri. Una palla che torna alla politica, alle prese con il percorso di riorganizzazione della sanità lucana. Ritorna l’Azienda sanitaria unica regionale e con sede a Matera – precisa Leone. Questo il disegno. Ma occorrerà andare in consiglio, valutare e , come già capitato con la vecchia maggioranza di centrosinistra, guidata da Marcello Pittella, cosa viene effettivamente alla provincia di Matera, cosa perde o viene accentrato a Potenza anche nelle funzioni ospedaliere del comprensorio dell’azienda. Dibattito in consiglio e valutazioni conseguenti dei cittadini.