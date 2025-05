Università e futuro della città: Cifarelli presenta la lista Volt e rilancia il ruolo strategico del polo universitario materano

Ieri è stata presentata ufficialmente la lista Volt a sostegno di Roberto Cifarelli Sindaco, in un luogo simbolico e suggestivo qual’è la sede materana del polo dell’Università degli Studi della Basilicata. “Un’occasione -si legge in una nota- che ha visto emergere con forza uno dei temi centrali del programma del candidato sindaco Roberto Cifarelli: l’Università come alleata strategica dell’Amministrazione comunale, leva fondamentale per la crescita economica, culturale e sociale della città.” “Vogliamo che Matera diventi un punto di riferimento nel Mezzogiorno e oltre – ha dichiarato il candidato sindaco – un luogo in cui l’Università non solo forma, ma guida e orienta le politiche pubbliche, contribuendo con competenza e visione alla costruzione di una città più giusta, sostenibile e innovativa.” La proposta avanzata dal candidato prevede un investimento deciso in nuove attività di ricerca, didattica e formazione nel polo materano, puntando su corsi di laurea condivisi tra più atenei italiani e internazionali per rafforzare l’industria culturale e creativa. Un’offerta formativa moderna, in grado di attrarre docenti e studenti da tutto il mondo, sostenendo anche lo sviluppo dell’Università della Basilicata e rafforzando la vocazione interregionale e internazionale di Matera.” “Grazie alla sua posizione geografica, alla sua bellezza e al capitale umano presente, Matera può diventare un vero laboratorio di innovazione accademica e culturale – ha concluso Cifarelli –. Con visione, ascolto e competenza, vogliamo costruire insieme una città che guarda al futuro con ambizione.”

