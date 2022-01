L’Unitep, associazione culturale fra le più antiche in città, interviene con un comunicato-appello perché la Biblioteca Stigliani di Matera possa continuare a essere fondamentale presidio della cultura.

Qui di seguito il comunicato stampa che ricorda il prezioso patrimonio librario che la Biblioteca mette a disposizione della città e del territorio, a supporto degli studi universitari, della ricerca storica e letteraria, della cultura in senso lato: consentire la fruizione gratuita di testi di alta qualità è prezioso supporto sociale in un territorio come il nostro che subisce lo stillicidio della emigrazione intellettuale e non può assistere passivamente allo svuotamento dei presidi primari della cultura. Sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi è di grande importanza in una città che è stata Capitale europea della Cultura.

UNITEP — COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio direttivo dell’UNITEP aderisce all’appello affinché la biblioteca “Tommaso Stigliani” di Matera non debba chiudere.

L’ UNITEP, Università della terza età e dell’educazione permanente nasce nel 1966 e opera sin da allora per offrire ad anziani e a cittadini di ogni età l’accesso a percorsi culturali che consentano attivazione e mantenimento intellettuale, attraverso la istituzione di numerosi corsi di studio a di svariati laboratori; l’impegno complessivo dei volontari che vi operano è teso a facilitare l’accesso a percorsi formativi di persone di ogni classe sociale e, nel contempo, ad aprire l’università ai loro problemi in un clima di continuo scambio intellettuale e crescita culturale.

Per queste caratteristiche costitutive l’Unitep è molto sensibile ai problemi che da anni riducono fortemente la attività della Biblioteca Stigliani, una delle maggiori biblioteche del centro-sud, e ritengono che le Istituzioni debbano a ogni costo contribuire per salvaguardare quel primario presidio della cultura.

Una Biblioteca che nel Mezzogiorno mette a disposizione del pubblico un patrimonio librario di circa 300.000 volumi e conserva incunaboli del Rinascimento, Cinquecentine, e una Sezione Lucana con più di 5.000 opere, CD musicali, oltre a una ordinatissima emeroteca, e dà libero accesso alla lettura e allo studio anche a chi altrimenti non potrebbe permetterselo, è patrimonio irrinunciabile della intera comunità lucana.

L’Unitep unisce la propria voce a quella di altre associazioni lucane e di liberi cittadini che da lungo tempo stanno lottando perché la Biblioteca Stigliani possa rimanere aperta in quella stessa sede e possa veder potenziata la sua inestimabile offerta culturale.

Il Direttivo UNITEP

Università della terza età e

dell’educazione permanente

MATERA

Matera, 27 gennaio 2022