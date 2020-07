Prima il programma, le priorità e poi la scelta del candidato sindaco. Ma senza decisioni affrettate. Anzi, confronto con la città. Il Movimento Unione del Sud alle elezioni comunali per Matera vuole andarci dopo essersi confrontato con i cittadini, cercando di reperire istanze, problemi, proposte e progetti. Su questo aspetto Fortunato Martoccia è destinato ad andare avanti, per incidere – per quanto sarà possibile- in una campagna elettorale che si annuncia difficile per la marea di liste civiche e di candidati sindaci decisi a scendere in campo. Le cose da fare? Tutte nei progetti che possono portare lavoro e ai giovani in particolare. La nota, che segue, ne è una ampia sintesi.



COSI ALLE COMUNALI

Così Unione Sud ha deciso di scendere in campo. Ha intenzione di costruire un polo civico intorno al quale chiamare le altre forze impegnate nella società civile della nostra città per dare una nuova speranza, questa volta autentica ai materani. Non ci saranno soluzioni pre-confezionate, sia di uomini che di programmi, da propinare ad eventuali altri partners; noi abbiamo le idee chiare su un programma Politico sociale economico, ma insieme vogliamo decidere e, soprattutto, dal basso. A partire dai veri bisogni ed interessi del popolo materano dove il politico sia al servizio del cittadino e non al contrario. Prima di tutto attenzione alle fasce più deboli, creazione di nuovi posti di lavoro, case popolari al fabbisogno cittadino, maggiori attenzioni a quel polo commerciale, artigianale, industriale, agricolo, imprenditoriale, agli invisibili presenti nella nostra città particolarmente provati dalla segregazione dovuta al COVID. In secondo luogo fare in modo che a Matera sia sempre 2019. A tal proposito rivolge un grazie particolare agli operatori turistico-culturali che hanno dato onore e servizi per Matera capitale. Unione Sud vuole ringraziare e partire da tutti quei giovani tornati nella loro città per realizzare i loro sogni. Da essi si potrà progettare e realizzare un nuovo rinascimento per la nostra città. poi battersi in modo davvero decisivo perche Matera sia dotata delle necessarie, dovute infrastrutture che la facciano percepire parte della comunità nazionale. Senza infrastrutture il sogno di realizzare il quarto polo turistico-culturale italiano della Magna Grecia sarebbe vano e velleitario. Ultimo ma non ultimo rafforzare la vocazione della nostra città: Matera dal cuore antico, ma con la testa rivolta al futuro. Città che sviluppa competenze e impresa nel settore delle alte tecnologie. L'Hub di S.

Rocco, la casa delle tecnologie di prossima realizzazione e, soprattutto grazie al suo polo spaziale potrà essere parte attiva di quella “space economy” sul quale il nostro paese ha tanto scommesso.

Il nostro è un appello a tutti i “liberi e forti” della nostra città. Saranno comunque ben accetti anche i partiti che accetteranno lo spirito e le regole fra pari che questo movimento politico si è dato