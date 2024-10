Una Zes per Matera – Basilicata. Il Pd ci prova a incalzare la Regione

Tema di attualità, con tante proposte fattibili, e in un momento particolare dove si parla impropriamente ( beata ignoranza) di secessione di Matera dalla Basilicata per passare in Puglia e con una richiesta di consultazione referendaria, che ha un lungo iter da percorrere. Situazione che ha irritato e non poco le forze politiche di Potenza, città Regione, e che non fa dormire sonni tranquilli a quanti sono abituati a ripetere ” Basta Matera” dopo l’anno da capitale europea della cultura 2019, continuando con tanta presunzione nella politica di accentramento gestionale che ha impoverito l’intera Basilicata. E quando si parla di cultura si è davanti a un muro di gomma, visto che si continua a non avere nella giunta regionale un assessore con delega alla cultura. Coincidenze? La managerialità va bene se porta risultati e se ha visone culturale, ma di fatto Matera attende risposte. Come accadrà in maniera ricorrente con la necessità di finanziare, per il 2025, la Biblioteca ” Tommasso Stigliani” priva di un capitolo di spesa dedicato, in quanto la Provincia di Matera attende che la Regione ( che ha delega in materia, dopo lo sciagurato referendum renziano che ha lasciato le Province nel Limbo). E allora la proposta di legge del gruppo consiliare del Pd potrebbe essere l’occasione per voltare pagina nei confronti di Matera. Vediamo, per grandi linee di cosa si tratta. E’ composta da 10 articoli e seguirà l’iter di esame e, auspichiamo, di approvazione, tanto più che i proponenti hanno chiuso la presentazione della proposta di legge con una citazione di Lucio Dalla( firmatario del registro degli ospiti in Municipio) che venne a Matera prima della sua dipartita. ” L’unicità di Matera, un miracolo del tempo, di una felice armonia tra la storia e la contemporaneità”



IN SINTESI

Con l’obiettivo di migliorare la fruizione dei flussi del turismo culturale, creazione di condizioni di attrattività di investimenti produttivi, incentivare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, valorizzare professionalità e risorse umane il gruppo consiliare del Pd alla Regione Basilicata ha presentato oggi a Matera la proposta di Legge ” Zes cultura Matera /Basilicata”. L’iniziativa,a firma dei consiglieri Roberto Cifarelli, Piero Marrese e Piero Lacorazza, prevede una dotazione di spesa per 5 milioni di euro per le annualità 2025, 2026, 2027 sulla Missione 05 della programmazione regionale e comunitaria in materia di ” Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”. La proposta idi legge – illustrata in particolare dai consiglieri Roberto Cifarelli e Piero Marrese , con la partecipazione del presidente della Provincia Francesco Mancini. prevede interventi per la riqualificazione di beni immobili di interesse storico e artistico, e la valorizzazione di iniziative e strutture per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Beneficiari della Zes Cultura Matera/ Basilicata sono le industrie culturali e creativie nell’ambito territoriale di Matera. Sono state prevista agevolazioni fiscali e semplificazioni normative per una durata di sette anni. Per il coordinamento dell’iniziativa è stato previsto un comitato di indirizzo e di monitoraggio